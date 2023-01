Warum ein Auftaktsieg gegen Katar diesmal besonders wichtig wäre

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet bei der Handball-WM am Freitagabend ihr Auftaktspiel gegen Katar. kicker-Kolumnist Bob Hanning erklärt, warum diesmal ein Sieg besonders wichtig wäre.

Liebe Handballfreunde und die, die es noch werden wollen: Heute geht es aus deutscher Sicht endlich los! Zum WM-Start wartet Asienmeister Katar, an den wir noch viele recht frische Erinnerungen haben. Die zwei schmerzhaften Niederlagen in K.-o.-Duellen bei den WM-Endrunden 2015 und 2017 hat wohl jeder noch vor Augen. Bei den Olympischen Spielen 2016 haben wir auf dem Weg zur Bronzemedaille im Viertelfinale dafür einen Kantersieg eingefahren (34:22).

Mit Valero Rivera haben sie einen erfahrenen Trainer, der 2013 mit Spanien die Goldmedaille gewonnen und Katar zwei Jahre später bis ins Endspiel geführt hat. Dennoch glaube ich, dass Katar nicht mehr so stark ist wie in den vergangenen Jahren. Ein Sieg ist ein Muss - und würde uns mit Blick auf die weiteren Aufgaben definitiv helfen.

Viele junge Spieler in der Verantwortung

Denn: Ein Auftaktspiel ist immer ungemein wichtig und weist die Richtung, in die es bei so einem Turnier gehen kann. Gerade wenn man so viele junge Spieler, wie das bei der DHB-Auswahl der Fall ist, in der Verantwortung hat. Gelingt ein Sieg gegen Katar, dann ist eine optimale Ausgangslage für die Hauptrunde angesichts der Duelle mit Serbien und Algerien durchaus möglich.

Der deutsche Kader ist ausgewogen besetzt - mit jungen und alten Spielern. Die Kunst wird es sein, die Spieler so einzusetzen, dass sie während des Turniers genügend Ruhepausen kriegen. Bis zu einem möglichen Viertelfinale sind es sechs Spiele, in denen der deutschen Mannschaft nicht die Luft ausgehen darf. Die Mischung aus Jung und Alt gilt es bewusst zu steuern.

2016 war der Glaube noch kleiner

Wichtige Rollen traue ich unter anderem Spielmacher Juri Knorr und Paul Drux, der schon 2015 in Katar dabei war und bei diesem Turnier zum Faktor werden kann, zu. Das Thema Knorr ist mit Blick auf Kritik und Hype der vergangenen Tage ein besonderes. Ich würde aber nicht auf einen einzelnen Spieler Druck ausüben wollen oder eine Erwartungshaltung schüren, der man gegebenenfalls nicht gerecht werden kann. Nur als Mannschaft können wir bei dieser WM etwas bewegen - ähnlich wie beim sensationellen EM-Titel 2016. Damals war der Glaube daran, etwas erreichen zu können, noch kleiner.

Wenn mich die Leser nach den Favoriten bei dieser Endrunde fragen, kann ich nur die üblichen Verdächtigen nennen: Titelverteidiger Dänemark, Olympiasieger Frankreich, Europameister Schweden und Spanien. Darüber hinaus gibt es immer Mannschaften, die für Überraschungen gut sind. Dazu zähle ich unseren potenziellen Hauptrundengegner Norwegen - und warum auch nicht - Deutschland. Lasst uns die WM genießen!

Bob Hanning (54) hat die Füchse Berlin von der 2. Liga bis in die Champions League geführt, den DHB in acht Jahren als Vizepräsident auf links gedreht und einen Spiegel-Bestseller (Hanning. Macht. Handball.) geschrieben. In seiner Kolumne analysiert er für den kicker die Geschehnisse rund um Nationalmannschaft und Bundesliga.