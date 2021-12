Warum Dortmunds Spiel gegen Besiktas nicht bedeutungslos ist

Sportlich ist die Bedeutung des letzten Gruppenspiels von Borussia Dortmund überschaubar, es geht gegen Besiktas vor allem um Prestige und Prämie.

2,8 Millionen Euro schüttet die UEFA pro Sieg in der Gruppenphase aus, angesichts der durch das vorzeitige Aus bereits besiegelten Mindereinnahmen wäre das für Borussia Dortmund ein kleines bilanzielles Trostpflaster, zwei Tage nach dem aufwühlenden Klassiker in der Liga liegt der Fokus beim BVB schon wieder, so gut es geht, auf dem Spiel gegen Besiktas am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker).

Die Partie sei "keine um die goldene Ananas", betonte Trainer Marco Rose, obwohl in der Gruppe vor dem letzten Spieltag alle Plätze zementiert sind und für den BVB der Weg in die Europa-League-Play-offs klar ist: "Es geht ums Prestige, es geht um Geld für den Verein und darum, ein paar Dinge geradezurücken."

Und um Einstellung: "Es geht darum, den nächsten Schritt zu gehen, eine Topleistung abliefern zu wollen, da zu sein, sich in jeden Zweikampf zu schmeißen und aktiv Fußball zu spielen, um zu signalisieren, dass man jedes Spiel ernst nimmt." Denn "wenn man das schafft, wird sich das manifestieren, das muss unser Ziel sein".

Rose deutet Pause für Haaland und Co. an

Auch Stürmer Steffen Tigges sieht das so: "Die Champions League ist schon besonders, da kann man nicht oft genug spielen. Das ist mir persönlich und der Mannschaft schon wichtig. Wir sind Sportler und wollen jedes Spiel maximal erfolgreich bestreiten."

Dennoch ist es im viertletzten Auftritt des Jahres auch die Chance, einigen Profis eine Verschnaufpause zu geben. "Es gibt ein paar Spieler, bei denen wir die Belastung regulieren müssen", sagt Rose und meint zum Beispiel den gerade erst genesenen Erling Haaland: "Erling hat am Samstag 80 Minuten gespielt, länger als geplant. Da ist es klar, dass wir ihn nicht lange in dieses Spiel reinjagen können." Emre Can ist ohnehin gesperrt, auch Mahmoud Dahoud, Raphael Guerreiro und Marius Wolf sind noch nicht lange zurück im kader.

Ich muss mit ihm nochmal sprechen, ob es in seinem Sinne ist, direkt wieder zu spielen. Rose über Hummels

"Da müssen wir eine gute Mischung finden", sagt der Coach und verspricht: "Wir werden eine gute Mannschaft aufs Feld schicken." Axel Witsel und Donyell Malen, die beiden Härtefälle vom Wochenende, würden dabei sicher beginnen. Julian Brandt nach seiner Gehirnerschütterung und Thorgan Hazard nach Ende seiner Corona-Quarantäne sind noch keine Alternativen, ebenso wenig Giovanni Reyna.

Offen ist ein Einsatz von Mats Hummels, der gegen Bayern keine gute Leistung gezeigt hatte. "Mats ist lange genug dabei, und er weiß, dass er schon bessere Spiele gemacht hat. Er ist sehr reflektiert", sagt Rose: "Ich muss mit ihm nochmal sprechen, ob es in seinem Sinne ist, direkt wieder zu spielen."