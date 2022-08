Warum Dina Ebimbe schon im Januar beeindruckt von Eintracht Frankfurt war

Seit fünf Tagen schnuppert Eric Junior Dina Ebimbe Eintracht-Luft. Die Leihgabe von Paris Saint-Germain soll die Qualität und den Konkurrenzkampf im zentralen Mittelfeld erhöhen - und vielleicht auch auf einer anderen Position.

Eines hat der neue Mann seinem Klub voraus: Champions-League-Erfahrung. Es sind zwar nur sechs Minuten, die Dina Ebimbe im letzten Gruppenspiel der Vorsaison für PSG gegen den FC Brügge sammeln durfte, die Atmosphäre der Königsklasse konnte er aber auch in sechs weiteren Spielen von der Bank aus aufsaugen. Gegen wen er mit seinem neuen Klub auf europäischer Bühne spielt, da hat der 20-jährige Franzose keine Präferenz. "Für uns wird jedes Spiel eine Herausforderung, jeder Gegner eine Prüfung. Eintracht Frankfurt hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie auf diesem Niveau bestehen können", berichtete er bei seiner Vorstellung an diesem Donnerstag wenige Stunden vor der Auslosung der Gruppenphase.

Die Bundesliga mag Dina Ebimbe sehr, er habe sie auch aus dem Nachbarland stets verfolgt - genauso wie die Europa-League-Auftritte der Hessen. Dabei konnte er feststellen, dass "der Spielstil der Eintracht sehr gut zu meinem Stil passt". Den beschreibt der Mittelfeldspieler, der sich auf der Acht am wohlsten fühlt, folgendermaßen: "Ich bin ein Spieler, der sehr viel arbeitet für die Mannschaft, der viele Bälle erobert und dann schnell nach vorne spielt. Ich bin ein Spieler, der gerne Richtung Tor geht, der das direkte Spiel bevorzugt."

Variabel einsetzbar

Auch wenn er in Paris zuletzt mit Lionel Messi und Kilian Mbappé zusammenspielte, waren es nicht die Offensivkünstler, von denen er am meisten mitnahm. Sein Blick ging eher zu Marco Verratti, Vitinha und Co. - den Spielern auf seiner Position. "Wenn man speziell auf die Mittelfeldspieler eingeht, dann ist es so, dass sie das Spiel lesen können. Sie haben immer eine einfache Lösung parat, immer einen Vorsprung ihren Gegenspielern gegenüber. Ich hoffe, dass ich jetzt diese Dinge hier beherzigen und anwenden kann."

In erster Linie bieten sich für den ehemaligen U-21-Auswahlspieler die meist von Sebastian Rode und Djibril Sow besetzten Positionen in der Mittelfeldzentrale an. Doch der 1,84 Meter große Rechtsfüßer hat in seiner Karriere auch schon im rechten Mittelfeld und auf der Außenbahn gespielt. Er könnte damit auch eine Alternative für die Position des Schienenspielers auf der rechten Seite sein, sollte Trainer Oliver Glasner von der zuletzt praktizierten Viererkette wieder auf die Dreierkette umschwenken.

Erste Kontaktaufnahme im Januar

Wäre es nach der Eintracht gegangen, dann würde Dina Ebimbe bereits ein halbes Jahr in der Mainmetropole kicken. Auch wenn die Gespräche zwischen Sportvorstand Markus Krösche und dem Klub aus Paris zu Jahresbeginn zu keiner Einigung führten, zahlten sie sich jetzt aus. "Die erste Kontaktaufnahme war im Januar. Da war ich sehr begeistert von den Gesprächen, weil Markus gesagt hat, wenn es im Winter nicht klappt, werden wir auch im Sommer da sein und möchten dich da verpflichten", berichtete der von vielen Klubs umworbene Dina Ebimbe.

Ich habe jetzt nicht alle zu 100 Prozent verstanden, was der Trainer gesagt hat. Aber ich habe eine große Freude wahrgenommen.

Offiziell vermeldet die SGE eine für Sommer 2023 ausgehandelte "Kaufoption". Allerdings spricht einiges dafür, dass es sich - ähnlich wie zuletzt im Fall von Jens Petter Hauge - faktisch um eine Kaufverpflichtung handelt, die bereits bei einer relativ geringen Zahl von Pflichtspieleinsätzen greift.

Aufregend waren die ersten Tage für den Neuankömmling noch aus einem weiteren Grund. Die Frage nach der Zukunft von Torhüter Kevin Trapp überlagerte vieles. "Ich habe jetzt nicht alle zu 100 Prozent verstanden, was der Trainer gesagt hat. Aber ich habe eine große Freude wahrgenommen", sagt Ebimbe über den Moment, als die Mannschaft vom Verbleib des Nationalkeepers und damit dessen Absage an Manchester United erfuhr. "Kevin ist ein wichtiger Spieler für uns ist, der uns sehr viel helfen wird in dieser Saison. Kevin gibt der Mannschaft sehr viel. Dementsprechend sind wir sehr erleichtert, dass er bleibt."