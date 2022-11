Warum die TV-Zuschauer bei den deutschen WM-Spielen mehr sehen

Die TV-Bilder sorgen auch bei der WM 2022 in Katar wieder für Diskussionen. Bei Spielen der deutschen Nationalelf ist die Lage anders.

Was gesendet wird, entscheiden andere: Ein Kameramann bei der WM 2022. IMAGO/Action Plus

Würde man die Spiele der WM 2022 ausschließlich vor dem TV-Bildschirm verfolgen und dabei noch den Ton ausschalten, erhielte man nur einen eingeschränkten Eindruck von den tatsächlichen Geschehnissen in den Stadien. Zum Beispiel hätte man nicht mitbekommen, dass beim WM-Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador schon weit vor Schlusspfiff zahlreiche Zuschauer den Heimweg antraten und auf den Tribünen riesige Lücken klafften.

Kommentator Bela Rethy hatte die ZDF-Zuschauer davon zwar unterrichtet, entsprechende TV-Bilder gab es jedoch nicht dazu. Das allerdings war keine Entscheidung des ZDF, sondern letztlich der FIFA: Diese entscheidet redaktionell über die Bildauswahl und stellt den Sendern das sogenannte Weltbild zur Verfügung, das von einer Schweizer Produktionsfirma mit bis zu 42 Kameras und rund 35 Mikrofonen aufbereitet wird und auf das hierzulande auch ZDF, ARD und "Magenta TV" zurückgreifen.

Manche Bilder spart die FIFA lieber aus

Das war schon bei früheren WM-Turnieren so und wird auch von der UEFA bei Europameisterschaften so gehandhabt, die ganz ähnliche Vorlieben hat: Ausschreitungen oder Flitzer etwa werden den TV-Zuschauern in der Regel vorenthalten, leere Plätze sollen das "Produkt" auch lieber nicht beschädigen. Umso wichtiger wird die Arbeit der Kommentatoren, die live im Stadion vor Ort sind und entsprechend ungefilterte Eindrücke schildern können.

Immerhin: Bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft ist die Ausgangslage eine andere. ARD und ZDF haben dabei zusätzliche eigene Kameras im Einsatz und können deshalb bei Bedarf auch Bilder zeigen, die das FIFA-Weltbild ausspart.

Dass manchen TV-Anstalten selbst die angepassten Bilder der FIFA zu weit gehen, war am Montag zu erleben: Der iranische Staatssender IRIB unterbrach seine Übertragung vom WM-Spiel zwischen der iranischen und der englischen Auswahl (2:6), als die iranischen Nationalspieler bei der Hymne demonstrativ schwiegen, um ihre Solidarität mit den Protesten für mehr Frauen- und Bürgerrechte in ihrem Heimatland auszudrücken.