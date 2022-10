Warum die TSG-Profis auf die Pokalprämie verzichten

Der deutliche Pokalerfolg gegen Schalke zeigt: In Hoffenheim wächst etwas zusammen - nicht nur auf dem Platz.

Selten hat man André Breitenreiter so häufig applaudieren sehen. Vor allem in der ersten Halbzeit beim 5:1-Kantersieg im Pokal gegen überforderte Schalker honorierte der TSG-Trainer mehrfach mit stehenden Ovationen die überzeugende Darbietung seiner Mannschaft. "Ich habe meiner Mannschaft selber gerne zugeschaut, das war wunderbar zu sehen, mit welcher Leichtigkeit und Freude sie Fußball gespielt hat", lobte der 49-Jährige, "es lag an unserer fantastischen Leistung, dass der Gegner so schlecht aussah. Das kam dem schon sehr nahe, was ich mir vorstelle, das war nahezu das perfekte Spiel."

"Wir haben sie extrem gejagt"

Auf der Basis eines mit wie ohne Ball sehr reifen Positionsspiels wurde der Gegner regelrecht erdrückt. "Wir haben sie extrem gejagt und auch überrascht mit unserem Pressingverhalten, sie hatten keine Zeit, sauber von hinten rauszuspielen", analysierte Breitenreiter, "zudem haben wir gnadenlos schnell nach vorne gespielt, das sind die Prinzipien, die wir sehen wollen."

Und die die TSG mittlerweile ziemlich verlässlich auf den Platz bringt. "Auch in den Spielen, die wir nicht gewonnen haben, haben wir gut gespielt, wir haben viel Qualität im Kader und wissen, dass wir Chancen herausspielen können. Wenn wir auch defensiv diszipliniert bleiben, sind wir da, wo wir hinwollen", erklärt Munas Dabbur, der aktuell zu seiner bislang besten Phase in Hoffenheim ansetzt. Seit drei Spielen steht der Israeli nun in der Startelf und hat dabei vier Tore geschossen. "Wir haben offensiv die nötige Freiheit, kreativ zu werden, da gibt uns der Trainer Rückendeckung und Selbstvertrauen. Jeder weiß, dass er vorne auch etwas ausprobieren und riskieren kann, das funktioniert derzeit sehr gut", versicherte Doppelpacker Dabbur, "und wir haben auch ein sehr gutes Klima in der Mannschaft, das sieht man auch auf dem Platz. Wir genießen es."

Padeltennis-Courts auf dem Trainingsgelände statt Prämien

Ein weiteres Indiz dafür lieferte die Mannschaft mit einer unüblichen Aktion. Die TSG-Profis verzichten auf die vereinbarte Prämie fürs Erreichen der dritten Pokalrunde, um von diesem Geld zwei Padeltennis-Courts auf dem Trainingsgelände zu errichten. "Es gab wegen Corona Ausfälle in der Prämienregelung, da haben wir auf Geld verzichtet", verriet Kapitän Benjamin Hübner, "für dieses Jahr hat der Verein signalisiert, dass wieder Prämien möglich sind. Da haben wir ein bisschen gesponnen und kamen auf diese überragende Idee. Wir haben viele Spieler und auch Mitarbeiter im Staff, die das gerne spielen. Das ist eine super Sache."

Und Coach Breitenreiter freut sich über die nicht zuletzt von ihm erzeugte harmonische Arbeitsatmosphäre. "Es ist eine unglaubliche Geste unserer Mannschaft, auf die Pokalprämie komplett zu verzichten, um nicht nur für sich selbst, sondern allen Mitarbeitern die Möglichkeit zu bieten, in der Freizeit Padeltennis zu spielen", so der Cheftrainer, "eine außergewöhnliche Maßnahme, die alles über den Charakter dieser Mannschaft aussagt."