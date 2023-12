Warum die Recken plötzlich am deutschen Nationaltorwart dran sind

Joel Birlehm gilt als einer der besten Torhüter Deutschlands. Am Donnerstag könnte er es sogar in den Kader für die Heim-EM schaffen. Wieso steht dieser Keeper nun vor einem Wechsel zur einstigen grauen Maus TSV Hannover-Burgdorf?

Wie es sich anfühlen kann, in ganz neue Dimensionen vorzustoßen, bekam die TSV Hannover-Burgdorf schon im vergangenen Sommer zu spüren. Damals kam der große FC Barcelona zu einem Testspiel nach Niedersachsen, mehr als 9.000 Zuschauer sahen sich das Duell mit den Katalanen an, zur Krönung setzte sich die TSV sogar mit 40:38 gegen Barça durch.

Es war ein Festtag für die Mannschaft von Trainer Christian Prokop und gleichzeitig ein Duell der Gegensätze: Auf der einen Seite das Starensemble aus der Champions League, auf der anderen Seite die einstige graue Maus der Handball-Bundesliga. Von der Königsklasse sind die Niedersachsen zwar auch heute noch ein gutes Stück entfernt. Doch die Zeiten ändern sich.

Am vergangenen Wochenende sickerte die Nachricht durch, dass Hannover an der Verpflichtung des deutschen Nationaltorhüters Joel Birlehm von den Rhein-Neckar Löwen arbeitet. Und nicht wenige dürften sich in diesem Moment gefragt haben: Wie, bitte? Hannover will einen der besten deutschen Torhüter holen? Der Verein, der vor wenigen Jahren noch im Niemandsland der Tabelle herumdümpelte?

Genau, dieser Club ist nun offenbar „bereit ein Paket zu schnüren, um perspektivisch mit Joel zusammenzuarbeiten", sagte der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen bei Dyn. Wenige Tage zuvor schon war der norwegische Nationalspieler Thomas Alfred Solstad für die neue Saison verpflichtet worden. Zudem stehen schon jetzt Top-Talente wie die U21-Weltmeister Renars Uscins und Justus Fischer im Kader. Wo führt das also hin?

Weiterentwicklung unter Cheftrainer Christian Prokop

Die Entwicklung der Recken in der jüngeren Vergangenheit jedenfalls scheint noch lange nicht abgeschlossen. Sie beginnt ironischerweise mit dem Abschied von Trainer Carlos Ortega ausgerechnet zum FC Barcelona und der Verpflichtung von Prokop im Sommer 2021. Eineinhalb Jahre nach seiner Beurlaubung als Bundestrainer wurde der Start des heute 44-Jährigen mit Spannung beobachtet.

In seiner ersten Saison lief es noch mäßig, sein neues Team brauchte Zeit, um die anspruchsvollen Ideen des ehrgeizigen Trainer umzusetzen. In der vergangenen Saison führte Prokop die TSV dann völlig überraschend auf den sechsten Platz und damit in den Europapokal. Auf diesem Rang stehen die Niedersachsen auch vor dem Duell bei Rekordmeister THW Kiel an diesem Mittwoch. Und dort würden sie auch gerne am Ende der Saison wieder abschließen.

"Wir wollen dranbleiben und uns immer wieder neu beweisen. Nur dann kannst du dich in der Tabelle im oberen Bereich festsetzen", sagte Prokop zuletzt im Interview gegenüber handball-world. In der European League wurde zudem souverän die Gruppenphase überstanden. Spieler wie Birlehm oder Solstad sollen dabei helfen, dass dies auch in Zukunft gelingt.

Dass Hannover sich überhaupt mit dem 26-jährigen Birlehm beschäftigt, liegt nicht nur an gestiegenen Ansprüchen, sondern auch an der besonderen Torwartkonstellation der Rhein-Neckar Löwen. Die Mannheimer haben mit Birlehm, David Späth und Mikael Appelgren gleich drei Top-Torhüter im Kader. "Wie viele andere Klubs auch mitbekommen haben, ist Joel da aufgrund dieser Drei-Torhüter-Situation in Mannheim auf den Markt gespült worden", sagte Christophersen.

Vielleicht wird er also in naher Zukunft sogar bis nach Niedersachsen gespült. Birlehm stammt aus Herford, was gerade mal etwas mehr als eine Stunde von Hannover entfernt ist. Er hat bei den Löwen noch einen Vertrag bis 2025 und damit den kürzesten im Vergleich zu den Konkurrenten auf seiner Postion. Hinzu kommt, dass Appelgren (Vertrag bis 2026) bei den Löwen-Fans Kult-Status genießt, U21- Weltmeister Späth (Vertrag bis 2027) gilt derzeit als größte Torwart-Hoffnung im deutschen Handball. Gemeinsam mit Späth steht Birlehm übrigens auch im vorläufigen 35er-Kader von Bundestrainer Alfred Gislason. Hinter dem gesetzten Andreas Wolff wird der Isländer wohl einen der beiden für die Heim-EM nominieren. An diesem Donnerstag wird er seine Entscheidung verkünden.