Warum die Bundesliga Ende Januar pausiert, die DFB-Elf aber auch

Zwischen dem 20. und dem 21. Spieltag macht die Bundesliga 14 Tage Pause - in Europa sind in dieser Zeit aber auch keine Länderspiele. Woran liegt das?

Dortmund und Leverkusen - hier Meunier und Wirtz - stehen sich am 21. Spieltag gegenüber. Davor ist aber erstmal eine Pause. picture alliance

Nach der Winterpause ist vor der Winterpause: Nur rund zwei Wochen nach dem Rückrundenauftakt ruht in der Bundesliga schon wieder der Ball. In der 1. und 2. Liga liegt zwischen dem 20. und dem 21. Spieltag ein spielfreies Wochenende am 29./30. Januar.

Eine ganz normale Länderspielpause? Nicht ganz. Die deutsche Nationalelf etwa trägt in dieser Zeit ebenfalls keine Partien aus, sie steigt erst Ende März ins Länderspieljahr 2022 ein. Und so ergeht es auch allen anderen europäischen Nationen.

Der Hintergrund der ungewöhnlichen Länderspielpause: Während im Einzugsbereich der UEFA keine internationalen Spiele anberaumt sind, stehen in allen anderen Kontinentalverbänden vom 24. Januar bis zum 1. Februar WM-Qualifikationsspiele auf dem Programm, in Afrika zudem die finale Phase des Afrika-Cups.

Nur in Europa steigen keine Länderspiele - 2020 war es umgekehrt

Dieses Abstellungsfenster hatte die FIFA den Verbänden aus Asien, Afrika, Südamerika, Nord-/Mittelamerika/Karibik und Ozeanien bereits im August 2020 gewährt, als klar war, dass die damals bevorstehende Länderspielperiode (31. August bis 8. September 2020) der Corona-Pandemie zum Opfer fallen musste.

Weil die UEFA-Nationen damals jedoch Länderspiele bestreiten durften - Deutschland hatte sich mit einem 1:1 gegen Spanien aus dem langen "Lockdown" zurückgemeldet -, erhalten die europäischen Nationalspieler nun mitten in der Saison eine seltene Verschnaufpause. Im deutschen Profifußball darf nur die 3. Liga durchspielen.

