Warum Di Salvo die Flick-Trennung bedauert und was das Ziel sein muss

Am Montag sprach U-21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo (44) vor dem EM-Quali-Spiel am Dienstag im Kosovo auch über die aktuellen Brennpunkte beim DFB. Warum er die Trennung von Hansi Flick und Co. bedauert und welche Anforderung er an die Nachfolgelösung stellt.

Antonio Di Salvo über…

… die Entlassung von Hansi Flick und dessen Trainerteam: "Zunächst muss ich sagen, dass mir die Entwicklung bei der A-Nationalmannschaft unheimlich leid tut. Wir hätten uns gewünscht, dass in den letzten Monaten Ergebnisse eingefahren worden wären und das Team das Spiel gegen Japan anders gestaltet hätte. Ich finde es sehr schade, dass sich der DFB von Hansi und dem Trainerteam getrennt hat, weil ich weiß, dass das Trainerteam alles gegeben und sich optimal auf die Gegner und auch die eigene Mannschaft super vorbereitet hat. Für uns bei der U 21 ist es auch sehr schade, weil die Zusammenarbeit wirklich gut war zwischen uns, wir hatten gute Absprachen."

… sein bevorzugte Nachfolgelösung im A-Team: "Ich wäre mit allem einverstanden, das ist doch klar. Und ich bin froh, dass es nicht meine Entscheidung ist. Ich beschäftige mich nullkommanull damit, wer wie lange die Nachfolge antreten wird. Ich wünsche mir aber natürlich, dass die Atmosphäre und Zusammenarbeit ähnlich gut sein werden wie mit Hansi und zuvor Jogi Löw und dessen Trainerteam. Das ist ja logisch, dass es auch das Ziel sein muss, eine enge Verzahnung zwischen U-21- und A-Nationalmannschaft zu haben. Perspektivisch ist es immer besser, wenn man langfristiger planen könnte und eine Lösung findet, die nicht nur bis zur Europameisterschaft gilt. Letzen Endes ist es aber eine Entscheidung, die nicht ich zu treffen habe, sondern der DFB."

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Verbindung zwischen U21 und A-Nationalmannschaft sehr gut ist. Antonio Di Salvo

… die Interimstrainer Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner: "Das sind definitiv Top-Trainer, es ist eine gute Zusammenstellung für diese Phase und dieses Spiel. Ich kenne Rudi, ich kenne Hannes, mit dem ich sehr, sehr gut und vertrauensvoll zusammenarbeite, und ich kenne auch Sandro sehr gut. Seit er beim DFB ist, haben wir des Öfteren miteinander zu tun gehabt und zu gewissen Themen telefoniert. Natürlich sind es gute Trainer und diese Konstellation ist vielleicht auch weiter möglich, ich weiß es nicht. Genauso gut ist die Konstellation möglich, dass man im Oktober mit einem Trainer anfängt, der die Mannschaft auf die Europameister vorbereitet. Aber nochmals, die Entscheidung, wie und was zustande kommt, liegt nicht bei mir."

Di Salvo glaubt an eine gute Heim-EM

… mögliche Nachrücker aus der neuen U-21-Generation ins A-Team noch vor der Heim-EM 2024: "Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Verbindung zwischen U21 und A-Nationalmannschaft sehr gut ist, die Wege können kurz sein. Aber es wäre der falsche Ansatz, nochmals einem jungen Spieler die Bürde zu geben, in ein paar Monaten ein möglicher Heilsbringer zu sein. Die Jungs tun gut daran, Leistung zu zeigen und sich weiterzuentwickeln, vordergründig in den Vereinen aber auch bei der U 21. Wenn sie sich dann in der Vordergrund spielen, werden sie automatisch früher oder später ein Thema für die A-Nationalmannschaft sein können. Ob das in den nur noch neun Monaten bis zur EM klappen kann, da wäre ich erstmal eher skeptisch und glaube auch einfach, dass Deutschland immer noch genügend Qualität hat, um eine gute Europameisterschaft zu spielen mit den Spielern, die jetzt schon länger in der A-Nationalmannschaft sind."

… nötige Maßnahmen, um den deutschen Fußball wieder näher Richtung Weltspitze zu bringen: "Der Fußball in der Welt ist zusammengerückt, es gibt keine einfachen Spiele mehr. Japan hat dieses Spiel am Samstag verdient gewonnen, auch in dieser Höhe. Es war eine klasse Mannschaft auf dem Feld, wobei nur drei Spieler in der Startformation standen, die im November bei der WM gegen Deutschland gewonnen hatten. Da sieht man, dass sich alle Nationen weiterentwickeln. Bezogen auf den deutschen Fußball, versuchen wir die vorgestellten Reformen in den Breitensport, in den Kinderfußball zu bringen. Aber auch in den NLZ müssen wir mehr arbeiten, einfach besser ausbilden, die Basics wieder reinbringen. Den Bolzplatz gibt’s nicht mehr so wie früher, daher müssen wir ihn mit ins Training einbinden über Kleinspielfeldformen. Da haben wir uns umgeschaut, wie machen es die Belgier und die Engländer. Das hat dort auch einige Jahre gebraucht, bevor sie die Früchte ernten konnten. Wir müssen anfangen, ein neues Mindset zu haben, härter zu trainieren und besser auszubilden. Dann kommen die Erfolge irgendwann mal von ganz alleine."