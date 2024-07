Warum Deutschland-Dänemark unterbrochen wurde - und Slowakei-Rumänien nicht

Das EM-Spiel zwischen der Slowakei und Rumänien wurde von einem heftigen Blitzeinschlag untermalt, ging aber ohne Unterbrechung weiter. Tage später lief es zwischen Deutschland und Dänemark im Achtelfinale anders. Warum?

In Sturzbächen lief das Wasser vom Dortmunder Stadiondach auf die unteren Zuschauerränge. IMAGO/MIS

Rund 20 Minuten dauerte die Unterbrechung: Ein starkes Unwetter mit Blitz, Donner, heftigen Regenfällen und sogar Hagel sorgte am Samstagabend in Dortmund dafür, dass das EM-Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark (2:0) ruhen musste.

In der aktuellen Folge des Podcasts "kicker meets DAZN" erklärt Bundesliga-Referee Patrick Ittrich das Vorgehen in solchen Fällen: "Grundsätzlich muss das Schiedsrichter-Team entscheiden: Wann kann es gefährlich werden? Sobald man Blitze sieht und es ein relativ lautes Gewitter in der Nähe des Fußballplatzes gibt, sollte man sofort das Spiel unterbrechen."

Schließlich gehe es um den Schutz von Spielern, Zuschauern und der Unparteiischen selbst: "Niemand möchte, dass ein Blitz irgendwo einschlägt und man nicht unterbrochen hat. Man sollte es eher zügig machen, als zu lange zu warten, und dann abwarten, bis das Gewitter davongezogen ist." Zwar sei der Schiedsrichter nicht haftbar, aber: "Man stelle sich vor, es würde etwas passieren, und man hätte nicht unterbrochen - dann würde sofort die Schuld beim Schiedsrichter gesucht."

Michael Oliver aus England handelte mit seinem Team beim deutschen Sieg über Dänemark also richtig, auch wenn er sich abseits davon als zu kleinlich und uneinheitlich in der Zweikampfbewertung zeigte. Anders lief es beim Gruppenphasenspiel zwischen der Slowakei und Rumänien (1:1). Dort schlug der Blitz - im Fernsehen bestens sichtbar - in unmittelbarer Nähe des Stadions ein. Der deutsche Referee Daniel Siebert ließ die Partie allerdings laufen. Warum?

"Die Entscheidung über eine Unterbrechung eines Spiel liegt beim Schiedsrichter und wird in Absprache mit dem UEFA-Match-Delegierten und der UEFA-Administration getroffen", antwortete die UEFA auf kicker-Nachfrage und verwies auf Artikel 28 des Wettbewerbsreglements: "In Frankfurt beim Spiel zwischen der Slowakei und Rumänien wurde aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse entschieden, keine Unterbrechung vorzunehmen."

Offenbar schätzte das Team die Gefahr durch das Unwetter, das sich in der Folge durch heftige Regengüsse auszeichnete, als eher gering ein - anders als Oliver in Dortmund. Eine gewisse Ermessensentscheidung bleibt also, gerade mit Blick auf die minutenaktuelle Wettervorhersage.

Ittrich erklärt bei "kicker meets DAZN" auch, wie es generell im Falle einer Unterbrechung weitergehen würde: "Es gibt dort keine Regel, dass man 15, 20 oder 30 Minuten wartet. Wenn man absehen kann, dass ein Spiel im Amateurbereich in der nächsten Stunde oder in den nächsten anderthalb Stunden nicht fortgesetzt werden kann, dann wird das Spiel abgebrochen und irgendwann nachgeholt."

Dabei tut sich im Reglement von Großturnieren wie einer EM aber ein Unterschied zur Bundesliga auf: Ein EM-Spiel wird ob des straff getakteten Terminplans üblicherweise direkt am nächsten Tag ab der Minute fortgesetzt, in der das Spiel unterbrochen wurde. In der Bundesliga und im Amateurbereich des DFB würde hingegen das komplette Spiel neu angesetzt und vom Start weg wiederholt werden.

Podcast KMD - EM 2024 #4 (DEU-DÄN) Wir sind wieder wer! Deutschland steht im EM-Viertelfinale und hier erfahrt ihr, warum! Die KMD-Crew taucht ganz tief rein in den hart erkämpften Sieg im Achtelfinale gegen die Dänen, pestet gegen die aktuelle Handspielregel - und bekommt Nachhilfe in Sachen Spielunterbrechung wegen Unwetter von Patrick Ittrich.

