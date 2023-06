Warum der Xhaka-Deal bald Fahrt aufnimmt

Das Warten auf den Vollzug des Transfers von Granit Xhaka vom FC Arsenal zu Bayer 04 geht weiter. Mit dem Schweizer Nationalspieler ist der Bundesligist einig. Doch der Premier-League-Klub kann noch keinen Nachfolger präsentieren. Das könnte sich in der kommenden Woche ändern.

Der Ausgang des DFB-Pokalfinales in Berlin mit dem Sieger Leipzig hat Bayer 04 durch die damit verbundene Qualifikation für die Europa League (statt nur für die Conference League) bereits eine sichere Mehreinnahme von zehn Millionen Euro für die kommende Saison garantiert. Und auch in der kommenden Woche besitzen zwei Endspiele für Bayer 04 für Leverkusens Transferaktivitäten eine gewisse Bedeutung: das Finale in der Königsklasse sowie das in der Europa Conference League.

Denn in beiden Endspielen werden Akteure im Einsatz sein, die den Transfer von Granit Xhaka (30) vom FC Arsenal zu Bayer 04 entscheidend mitbeeinflussen können. Wenn am Mittwoch in Budapest Florenz und West Ham United um den Titel in der Conference League kämpfen, wird für die Hammers mit Sechser Declan Rice (24) ein Wunschspieler von Arsenal-Trainer Mikel Arteta auflaufen. Bevor diese Partie gespielt ist, wird der wahrscheinlich 100 Millionen Euro schwere Deal auf Sparflamme gekocht.

Gleiches gilt für den Xhaka-Transfer nach Leverkusen, weil Arsenal für den Verlust des Leistungsträgers im Gegenzug mindestens einen hochkarätigen Zugang präsentieren möchte. Vorher verlaufen auch in diesem Fall die Verhandlungen mit angezogener Handbremse.

Übernimmt Gündogan Xhakas Rolle bei Arsenal?

Diese könnte sich dann endgültig am Samstag nach dem Finale in der Champions League in Istanbul zwischen Inter Mailand und Manchester City lösen, bei dem der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan (32) sein womöglich letztes Spiel für die Skyblues absolvieren wird. Der Mittelfeldakteur kann ablösefrei wechseln und ist bei Arsenal ebenfalls im Gespräch, könnte dort Xhakas Rolle als Achter übernehmen, die dieser in der abgelaufenen Saison innehatte.

Bis zum Finale in der Königsklasse dürfte Gündogan das Wechselthema auch möglichst von sich weghalten, um den Fokus nicht zu verlieren. Doch wenn beide Endspiele beendet sind, sollten die Personalien Rice und Gündogan endlich Fahrt aufnehmen - und damit auch der Xhaka-Deal.