Warum der Punkt aus deutscher Sicht noch unfassbar wichtig werden kann

Mit dem 22:22 gegen Österreich musste die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM den nächsten Rückschlag hinnehmen. Warum der spät erkämpfte Punkt im Verlauf der Hauptrunde aber noch so unfassbar wichtig werden könnte.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Die Reaktionen nach dem von Sebastian Heymann übers Tor geworfenen direkten Freiwurf nach Ablauf der Uhr hätten unterschiedlicher nicht ausfallen können. Bei der deutschen Mannschaft gingen direkt die Köpfe nach unten, mancher sackte noch auf dem Parkett der Lanxess Arena zusammen. Die Österreicher stürmten das Feld, als hätten sie gerade einen Titel gewonnen.

Freilich war der Achtungserfolg vor knapp 20.000 Zuschauern in Köln unmittelbar in den Köpfen der ÖHB-Auswahl, doch mit Blick auf die Tabelle und die Ausgangslage für die abschließenden Spiele in der Hauptrunde war der Punkt eigentlich zu wenig. Auf der Pressekonferenz antwortete Österreichs Cheftrainer Ales Pajovic deswegen auf die Frage, ob es sich für ihn auch wie ein Sieg angefühlt habe, nur mit: "Nicht wirklich."

Während sich die Punkteteilungen mit Kroatien und Spanien in der Vorrundengruppe in Mannheim "wie Siege angefühlt" hätten, war es am Samstagabend "ein verlorener Punkt". Ein genauer Blick auf die Konstellation in der Hauptrundengruppe I kann nur diese Schlussfolgerung zulassen.

Die Rechnung ist einfach: Verliert Österreich erwartungsgemäß im Montagsspiel (18 Uhr) erstmals bei dieser EM gegen Rekord-Weltmeister Frankreich und gewinnt die DHB-Auswahl ab 20.30 Uhr gegen Ungarn, bekäme Deutschland sein Endspiel ums Halbfinale.

Dann stünde der Olympiasieger schließlich bei 8:0 Zählern und hätte den Hauptrundensieg in der Köln-Gruppe sicher. Das DHB-Team wäre unabhängig vom Ausgang der Partie zwischen Island (0:6) und Kroatien (1:5) mit dann 5:3 Punkten Zweiter, Österreich in diesem Szenario mit 4:4 Zählern definitiv Dritter.

"Wer ins Halbfinale kommt, wird es verdient haben"

Dann käme alles auf das deutsche Hauptrunden-Finale gegen Kroatien am Mittwoch (20.30 Uhr) an. "Wenn wir das Spiel anschauen, können wir mit diesem Punkt sehr glücklich sein", gestand Bundestrainer Alfred Gislason ein: "Auch wenn wir die Chance hatten, in den letzten 15 Sekunden das Spiel noch zu gewinnen. Aber ich glaube, das wäre unfair gewesen." Der Punkt "könnte wichtig sein", sagte Gislason, der diese einfache Rechnung auch im Kopf gehabt haben dürfte.

Abschließend stellte er noch klar: "Wer ins Halbfinale kommt, wird es verdient haben. Und wenn wir es nicht verdient haben, dann werden wir auch nicht dort sein." Mit einer Angriffsleistung wie gegen Österreich brauche man sich gegen Ungarn und Kroatien ohnehin keine Chancen ausrechnen. Eine deutliche Steigerung muss her, um den Traum von einer Medaille am Leben zu erhalten.