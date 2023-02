Warum der FCA Neuzugang Renato Veiga wohl noch nicht einsetzen kann

Renato Veiga (19) war der letzte von sieben Augsburger Winter-Neuzugängen - muss am Wochenende aber vermutlich wieder zusehen.

Schwer zu übersehen war Renato Veiga am vergangenen Freitagabend in den Katakomben des Augsburger Stadions nicht. Der Portugiese, mit 1,88 Meter gemessen und auffälliger Leroy-Sané-Frisur, reihte sich in zivil neben dem gesperrten Ermedin Demirovic oder dem verletzten Reece Oxford ein, um dann in die Kabine zu ziehen und mit den neuen Kollegen den 1:0-Sieg gegen Leverkusen zu feiern.

Veiga selbst fehlte nicht angeschlagen, auch nicht deswegen, weil er als Deadline-Day-Neuzugang zuvor erst einmal mit der Augsburger Mannschaft trainiert hatte.

Der Mittelfeldspieler, der beim FCA auch als Alternative für die linke Innenverteidiger-Position eingeplant ist, hatte in seinem letzten Spiel für Sporting B in der dritten portugiesischen Liga bei Real SC wegen einer Notbremse nach 71 Minuten die Rote Karte gesehen. Veiga protestierte nicht, gab die Kapitänsbinde ab und schlich vom Platz. Sporting brachte die 1:0-Führung auch so über die Zeit.

Zwei Spiele Sperre?

Und das ist damit ein Teil des Augsburger Problems. Weil aus dem von Veiga verursachten Freistoß kein Tor resultierte, müsste der 19-Jährige eigentlich für zwei Spiele gesperrt werden. Es gibt nach wie vor keine offizielle Auskunft aus Portugal über die Länge der Sperre, zumindest in Deutschland zieht jede Rote Karte ein Einzelurteil nach sich.

Der FCA wartet also auf eine Rückmeldung aus Portugal, ehe Veiga eingesetzt werden kann. Fällt die Sperre wie erwartet aus, müsste er beim Auswärtsspiel in Mainz noch einmal zusehen und stünde dann am nächsten Freitag beim Heimspiel gegen Hoffenheim zur Verfügung.