Warum der FC Villarreal den Spitznamen "Das Gelbe U-Boot" trägt

Der FC Villarreal ist auch als das "Gelbe U-Boot", auf spanisch "Submarinos Amarillos", bekannt. Doch wie kam es eigentlich dazu?

Villarreal ist schon ein besonderer Klub. Gerade mal 51.000 Einwohner zählt die Stadt nördlich von Valencia, 36 Prozent davon sind Vereinsmitglieder. Villarreal darf sich seit dem Europa-League-Triumph 2021 als kleinste Stadt mit europäischem Titel bezeichnen.

Auch der Spitzname exotisch: Gegründet wurde der Klub im Jahr 1923, seit den Vierziger Jahren spielt der Klub in gelben Trikots, weil sie in dieser Farbe schlicht billiger waren. So wäre die "halbe Geschichte" der Submarinos Amarillos schon mal erzählt. Doch warum das U-Boot?

"Amarillo es Villarreal"

Laut der Vereinswebsite entstand der Spitzname in der Saison 1967/68. Villarreal spielte damals in der dritten spanischen Liga. Bei einer Begegnung wurde von den Fans hinter dem Tor mittels eines Plattenspielers der Beatles-Song "Yellow Submarine" abgespielt. Dazu sangen die Anhänger: "Amarillo es Villarreal/amarillo es/amarillo es" (Villarreal ist gelb, sie sind gelb). Perfekt war der Spitzname.

Sollte Villarreal die Bayern tatsächlich rauskegeln und im Halbfinale auf Liverpool treffen, sollte man sich in der englischen Arbeiterstadt übrigens auf immensen Andrang im "Cavern Club" gefasst machen. Bei einem Freundschaftsspiel gegen den ebenfalls aus Liverpool stammenden Verein FC Everton im Jahr 2015 bevölkerten schon einmal zahlreiche Villarreal-Fans den berühmten Club. Warum? Es ist der Ort, an dem die Beatles ihr erstes Konzert gaben.

Und vielleicht wird es dann ja auch wieder eine billige Angelegenheit für die Fans. Villarreal um den charismatischen Klubpräsidenten Fernando Roig sorgt laut "Spiegel" dafür, dass die Anhänger nach München zum Low-Budget-Preis reisen können. Hin- und Rückflug, Bustransfer und Eintrittskarte kosten ganze 250 Euro.