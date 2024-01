Warum das Schweiz-Spiel für Deutschlands Handballer so wichtig ist

Beim EM-Auftaktmatch gegen die Schweiz geht es für die deutschen Handballer gleich um so gut wie alles. Warum ist das so?

Für Juri Knorr, Timo Kastening und Co. ist das Schweiz-Spiel sehr wichtig. Ingrid Anderson-Jensen

Die Ausgangslage ist klar: Deutschlands Handballer wollen das Weltrekord-Spiel gegen die Schweiz am Mittwochabend unbedingt gewinnen. Beziehungsweise: Sie müssen es schon fast gewinnen. Ansonsten könnten die EM-Hoffnungen der DHB-Auswahl schon ganz früh einen herben Dämpfer abbekommen.

Ein Blick auf die Gruppe A erklärt, warum das Schweiz-Spiel für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason so wichtig ist. Neben der Schweiz sind Nordmazedonien und Rekord-Weltmeister Frankreich weitere Gegner der deutschen Mannschaft. Beide treffen ebenfalls am Mittwochabend aufeinander, die Franzosen sind klarer Favorit.

Sollte Frankreich also sein erstes Spiel gewinnen und Deutschland gegen die Schweiz verlieren, würde die DHB-Auswahl nicht nur im nächsten Match gegen Nordmazedonien, sondern höchstwahrscheinlich auch im letzten Gruppenspiel gegen den EM-Mitfavoriten am 16. Januar unbedingt einen Sieg brauchen. Ansonsten wäre die Chance auf die Hauptrunde wohl dahin. Denn nur die ersten beiden Teams der Gruppe schaffen den Sprung in die nächste Turnierphase.