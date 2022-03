Warum das Saison-Aus von Wirtz und Frimpong kein Alibi sein darf

Erst Florian Wirtz, dann auch noch Jeremie Frimpong - zwei Leistungsträger der Werkself fallen bis Saisonende aus. Zum gleichen Zeitpunkt wie in der Hinrunde brechen Bayer 04 wichtige Säulen weg. Damals durchschritt Bayer das erste Tief.

Beide in der Saison nicht mehr dabei und schwer zu ersetzen: Florian Wirtz und Jeremie Frimpong. imago images/Team 2

Droht ein solches der Elf von Gerardo Seoane erneut? Zur Erinnerung: In der Hinrunde fielen damals mit Patrik Schick (nach dem Derby in Köln) und Lucas Alario, der es angeschlagen gegen Wolfsburg nochmal versuchte, für quasi sechs Pflichtspiele (drei davon in der Liga) beide Mittelstürmer aus. Zudem standen auch die verletzen Linksverteidiger Mitchel Bakker, Sechser Charles Aranguiz und Rechtsaußen Karim Bellarabi nicht zur Verfügung.

Gleiches Szenario wie in der Hinrunde?

Ein Aderlass, den Bayer mit dem Aus im DFB-Pokal (1:2 gegen den KSC) sowie einer 0:2-Niederlage gegen Wolfsburg und einem glücklichen 1:1 bei Hertha BSC bezahlte. Damals rutschte Bayer aus den Champions-League-Rängen auf Platz 6 ab. Ein Szenario, dass den Leverkusenern in ähnlicher Form auch jetzt ereilen könnte.

Akut fehlen Seoane am Donnerstag im Achtelfinal-Rückspiel gegen Bergamo (Hinspiel 2:3) definitiv Topstar und Zehner Florian Wirtz, Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong und auch nochmal Schick. Wie ähnlich sind sich also die beiden Situationen?

Deutlich bessere Möglichkeiten für Seoane

Einerseits sehr ähnlich, aber doch auch ganz und gar nicht. Jetzt fehlt mit Wirtz Bayers Bester, mit Frimpong ein Leistungsträger und mit Schick (noch) der Toptorjäger. Dennoch hat Seoane deutlich bessere Möglichkeiten als im Herbst, auf die Ausfälle zu reagieren.

Damals hatte er keinen Mittelstürmer mehr zur Verfügung, musste in der Not gegen den KSC sogar den 16-jährigen Iker Bravo einwechseln. Heute stehen fürs Sturmzentrum Lucas Alario und Winter-Einkauf Sardar Azmoun (Letzterer wegen Rückstands vorerst nur als Joker) zur Verfügung.

Die Alternativen zu Wirtz und Frimpong

Und auch wenn Wirtz nicht Eins zu eins zu ersetzen ist, hat Seoane auf der Zehn mit Kerem Demirbay, Amine Adli, Paulinho und Azmoun vier vom Profil her sehr unterschiedliche Alternativen. Auch für Rechtsverteidiger Frimpong steht der geplante Ersatz in Person von Timothy Fosu-Mensah parat, auch wenn dieser nach einer Kreuzband-Operation sicherlich noch nicht in Topform sein kann.

Anders als in der Hinrunde auf der Mittelstürmer-Position muss Seoane jetzt also nicht improvisieren, sondern "nur" das Gefüge ohne Wirtz anpassen - allerdings mit Spezialisten auf allen elf Positionen.

Andrich und Bellarabi kehren zurück - wenn auch nicht mit 100 Prozent

Gegen Bergamo und am Sonntag in Wolfsburg werden potenzielle Rückkehrer wie Robert Andrich und Karim Bellarabi noch einige Prozente fehlen. Doch nach dem Länderspiel-Break dürften bis auf Wirtz und Frimpong wieder alle Bayer-Profis voll im Saft stehen.

Dann sollte Bayers breit aufgestellter Kader ausreichen, um in die Champions League einzuziehen. Um sich zumindest des Angriffs vom SC Freiburg und von 1899 Hoffenheim zu erwehren, muss immer noch genügend Qualität vorhanden sein.

Sollte mit dem verbleibenden Personal die Qualifikation für die Königsklasse nur wegen der beiden Ausfälle nicht gelingen, hieße das schließlich, dass man von einem Rechtsverteidiger und einem 18-Jährigen abhängig ist. Was bei aller Klasse von Frimpong und Wirtz kein gutes Zeugnis wäre.