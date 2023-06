Warum das Finale Vegas gegen Florida nur auf den ersten Blick eine Überraschung ist

Kaum ein Experte hätte vor Beginn der NHL-Play-offs ein Stanley-Cup-Finale zwischen diesen beiden Teams vorhergesehen - und doch ist das Duell Vegas gegen Florida nur auf den ersten Blick eine Überraschung.

Von den 32 Mannschaften in der NHL haben immerhin 20 den Stanley Cup bereits mindestens einmal gewonnen, mit Abstand Rekordsieger sind die Montreal Canadiens mit 23 Meisterschaften. Klar ist allerdings schon jetzt: In rund zwei Wochen werden es 21 Klubs sein, die die begehrteste Trophäe im Eishockey bereits hochhielten - und nur noch elf, denen dies noch nicht gelang. Denn sowohl die Vegas Golden Knights als auch die Florida Panthers gewannen den Cup bis dato noch nie.

Dass die Knights aus der Spielerstadt im US-Bundesstaat Nevada erneut - nach 2018, als sie sensationell in ihrer Debütsaison gleich ins Finale einzogen und dort an den Washington Capitals scheiterten - im Endspiel stehen, war durchaus erwartet worden. Neben Titelverteidiger Colorado Avalanche, den Edmonton Oilers und den Dallas Stars, die Vegas in Runde zwei und zuletzt im Halbfinale ausgeschaltet hatten, galten die Knights durchaus als einer der großen Favoriten in der Western Conference.

Überraschung Florida - oder doch nicht?

Die deutlich größere Überraschung war da schon Florida, zumal die Panthers mit 92 Punkten nach der Hauptrunde die wenigsten aller 16 Play-off-Teilnehmer aufwiesen. In Play-off-Runde eins wartete zudem mit den Boston Bruins die Übermannschaft der Hauptrunde, die bis dahin eine Saison für die Geschichtsbücher hingelegt hatten. Doch das Team aus dem Osten des südlichsten US-Bundestaates, beheimatet in Sunrise nahe Fort Lauderdale, schaffte die Sensation und spielte sich in den Play-offs danach in einen Rausch.

Dass dieser Lauf nur auf den ersten Blick eine Überraschung ist, liegt an der Vorgeschichte: Denn während Erstrundengegner Boston 2022/23 die Presidents' Trophy als bestes Team nach der Hauptrunde gewann, hieß der Gewinner dieser Trophäe 2021/22 noch Florida. Satte 122 Punkte hatten die Panthers im Vorjahr zu Buche stehen gehabt, scheiterten aber in Play-off-Runde zwei mit 0:4 krachend am Rivalen aus dem Sunshine State, dem Tampa Bay Lightning.

Der Fluch der Presidents' Trophy

Auf der Presidents' Trophy liegt, so scheint es, derzeit sogar ein regelrechter Fluch. So heißt das letzte Team, das nach der Presidents' Trophy auch den Stanley Cup gewann, Chicago Blackhawks im Jahr 2013. Das allerdings passierte in einer Lockout-Saison mit reduzierter Anzahl an Hauptrundenspielen (48 statt 82). Nach einer vollen Saison muss man bis 2008 zurückgehen, als die Detroit Red Wings nach der Presidents' Trophy auch den Cup in die Höhe gehalten hatten.

Die Detroit Red Wings gewannen 2008 nach der Presidents' Trophy auch den Stanley Cup. imago images/ZUMA Wire

Zum Fluch wurde die Presidents' Trophy insbesondere ab 2016. Denn in diesem Jahr, sowie auch 2017, hieß der Erste nach der Hauptrunde Washington, in beiden Jahren jedoch überstanden die Capitals jeweils Play-off-Runde zwei nicht (2:4 und 3:4 jeweils gegen Pittsburgh).

Setzt Florida eine eigentümliche Serie fort?

Und so ging es weiter: die Nashville Predators 2018? Aus in Runde zwei gegen Winnipeg (3:4). Tampa Bay 2019? Sensationell in Runde eins an den Columbus Blue Jackets mit 0:4 gescheitert. Die Bruins schon 2020? Aus gegen den Lightning in Runde zwei in der Bubble von Edmonton (1:4). Colorado 2021? Aus in Runde zwei gegen Vegas (1:4).

Doch was haben die im Jahr zuvor noch als Presidents'-Trophy-Gewinner allesamt gescheiterten Capitals von 2018, Lightning von 2020 und Avalanche von 2022 gemeinsam? Im Jahr darauf rangierten alle drei Teams nach der Hauptrunde zwar nicht mehr auf Rang eins, gewannen aber allesamt den Stanley Cup. Setzt Florida diese ungewöhnliche Serie 2023 fort? Es wäre keine Überraschung mehr.