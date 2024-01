Warum Dänemark seit Jahren den Welthandball dominiert

Mit drei WM-Pokalen im Gepäck ist Dänemark zur Handball-EM gereist und gilt auch vor dem Halbfinale gegen Deutschland als Top-Favorit auf den Titel. Doch warum dominiert das Team von Trainer Nikolaj Jacobsen eigentlich seit Jahren derart den Welthandball?

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

"Dänemark holt den EM-Titel", darauf legte sich Stefan Kretzschmar in seinem kicker-Interview vor EM-Start bereits fest und schob hinterher: "Das würden sie auch mit ihrer Zweit- oder Drittbesetzung." Bundestrainer Alfred Gislason kündigte vor dem Halbfinale gegen den Top-Favoriten am Freitagabend (20.30 Uhr) an, dass die deutsche Nationalmannschaft die "beste Leistung der letzten Jahrzehnte" brauche, um Dänemark stürzen zu können. Rune Dahmke forderte "ein perfektes Spiel", sonst wäre ein Weiterkommen unrealistisch.

Aber wie haben sich die Dänen diesen enormen Respekt im Welthandball verdient? Die reine EM-Statistik des zweimaligen Titelträgers (2008 und 2012) lässt zumindest keine Wunderdinge vermuten. Der letzte große Wurf ist zwölf Jahre her, seitdem wurde Dänemark mal Sechster, mal Vierter und schied 2020 sogar sensationell in der Vorrunde aus.

In ihrem Selbstverständnis konnte das die seit 2017 von Nikolaj Jacobsen geführte Mannschaft allerdings nie erschüttern. Dänemark funktioniert wie ein Uhrwerk. Und schaffte dadurch Historisches: Nie gewann ein Team drei WM-Titel in Folge - 2019, 2021 und 2023 stand das Land, das keine sechs Millionen Einwohner hat, bei Weltmeisterschaften ganz oben.

Es ist vor allem die Tiefe im Kader und die Breite des Angebots für Jacobsen, die die Konkurrenz ins Staunen versetzt. "Wer es sich ernsthaft leisten kann, Lasse Andersson zu Hause zu lassen ...", erklärte Kretzschmar dem kicker mit Blick auf seinen Berliner Halblinken kopfschüttelnd. Dazu kämen "bedeutende Torhüter des Welthandballs", für die kein Platz ist im dänischen Team. Flensburgs Keeper Kevin Möller ist einer der Leidtragenden.

Gidsel? "Manchmal müssen wir ihn vor sich selbst schützen"

Insgesamt elf Spieler des dänischen EM-Kaders spielen in der Bundesliga und haben dort durchweg tragende Rollen inne. Ein dänisches Erfolgsgeheimnis ist fraglos, dass Leistungsträger der Nationalmannschaft früh in ihrer Karriere den Weg ins Ausland suchen, keine Verantwortung scheuen, charakterlich reifen. Ein Paradebeispiel dafür ist Berlins Mathias Gidsel, den viele bereits als kommenden Welthandballer sehen.

Gidsel, der mit 42 EM-Treffern nur einen weniger als DHB-Spielmacher Juri Knorr erzielt hat, ist einer der besten Individualisten der Welt und fügt sich im rechten Rückraum doch perfekt ins dänische System ein. Starkes Eins-gegen-eins, Schlagwürfe, Sprungwürfe, der Blick für den Kreisläufer, Abräumen auf Außen, Diagonalpass auf den gegenüberliegenden Außen - es gibt nichts, was Gidsel nicht kann.

Über volle 60 Minuten verausgabt sich der Linkshänder. Er kann gar nicht anders. "Manchmal müssen wir ihn vor sich selbst schützen, indem wir ihn mal rausnehmen", erklärt kicker-Kolumnist Bob Hanning, der die Entwicklung Gidsels in Berlin hautnah mitbekommt.

Das Besondere ist, dass Gidsel nur einer von vielen Namen im dänischen Team ist. Noch länger prägt beispielsweise Mikkel Hansen Dänemarks Entwicklung und ist mit seinem Spielstil die Symbolfigur für Eleganz im Handball. Der 36-Jährige mit den langen Haaren und dem ikonischen Stirnband ist gemeinsam mit Niklas Landin dänischer EM-Rekordspieler (56 Einsätze).

Alleine viermal stand Hansen im Allstar-Team einer EM (2012, 2014, 2018, 2022), nur ein gewisser Nikola Karabatic schaffte das noch häufiger (fünfmal). In der ewigen EM-Torschützenliste jagt Hansen mit 288 Treffern den erst bei diesem Turnier aufgestellten Rekord von Karabatic (aktuell 295 Tore), der schon am 18. Januar ankündigte: "Ich weiß, dass Mikkel Hansen irgendwann mal vor mir stehen wird."

Alter spielt in Dänemark wirklich keine Rolle

Das dänische Spiel verkörpert alles, wofür Handball-Fans die Sportart lieben: Tempo, Spielwitz, Spielfluss, geniale Einzelaktionen. Das ist es auch, was so viele Bewunderer der Arbeit von Coach Jacobsen findet. "Herzlichen Glückwunsch an die dänische Nation für Nikolaj", sagte Bundestrainer Gislason vor der Partie nach einer vorangegangenen Lobeshymne.

Gislason sieht neben dem "phänomenalen Handball" vor allem die "auch in der Breite beste Mannschaft der Welt". Und wenn sie in Dänemark sagen, dass Alter keine Rolle spielt, meinen sie das wirklich so. Mit Hans Lindberg kämpft ein 42-jähriger Rechtsaußen - bei den Füchsen Berlin unter Vertrag - um sein drittes EM-Gold nach 2008 und 2012.

Und von den Torhütern war bis dato noch gar nicht die Rede. 97 Paraden stehen bei dieser Handball-EM für die herausragenden dänischen Torhüter Emil Nielsen (55) und Niklas Landin (42) bis dato in den Statistiken. Andreas Wolff, der deutlich mehr Spielzeit in Summe bekam, ist mit 72 gehaltenen Bällen Zweiter der Gesamtwertung hinter Österreichs Überflieger Constantin Möstl (81).

Doch die eklatante Abschlussschwäche der deutschen Mannschaft wäre gegen das beste Torhüter-Duo der Welt fatal. Landin wurde als Torhüter 2019 und 2021 zum Welthandballer gewählt, so prägend und eindrucksvoll waren seine Leistungen beim THW Kiel. Von 2012 bis 2015 spielte er für die Rhein-Neckar Löwen, ehe Landin nach Kiel weiterzog. Der 35-Jährige gehört zu den erfolgreichsten Handballern des 21. Jahrhunderts. Landin besitzt das gesamte Set an Goldmedaillen in den bedeutendsten Wettbewerben: Er wurde Olympiasieger, dreimal Weltmeister und Europameister, gewann zudem die Champions League und den EHF-Pokal.

2023 schloss er sich dem ambitionierten Projekt in seiner dänischen Heimat Aalborg an. Dass das seinen Leistungen keinen Abbruch getan hat, bekam Ex-Klub Kiel bereits in der Champions League zu spüren. Nielsen steht seit 2022 beim FC Barcelona unter Vertrag, Gerüchte um ein angebliches Zwei-Millionen-Angebot Veszprems für den 26-Jährigen sorgten kurz vor Jahreswechsel für reichlich Wirbel. Beim EM-Auftakt schrieb Nielsen mit einer überirdischen Fangquote von 72 Prozent wenig überraschend auch sportliche Schlagzeilen.

Gemeinsame EM-Geschichte als deutscher Hoffnungsschimmer

Mit Jacobsen bliebe noch der Vater des Erfolgs. Seinen Hunger nach Titeln saugen die Spieler auf. "Es ist mir eigentlich egal, welche Turniere ich gewinne, ich muss nur Turniere gewinnen", stellte Dänemarks Nationaltrainer vor dem Halbfinale gegen Deutschland klar. "Die drei WM-Titel in Folge geben uns enormes Selbstvertrauen, an uns selbst zu glauben."

Glaube an eine faustdicke Überraschung braucht auch das DHB-Team, um nur den Hauch einer Chance gegen Dänemark zu haben. Die gemeinsame EM-Geschichte macht allerdings Hoffnung. Auf dem Weg zum ersten EM-Titel 2004 schaltete Deutschland die Dänen im Halbfinale aus, beim bislang letzten EM-Triumph 2016 gewann die von Dagur Sigurdsson trainierte DHB-Auswahl das entscheidende letzte Hauptrundenspiel mit 25:23 in Breslau - und war fortan auf dem Weg zum Titel nicht mehr zu stoppen.