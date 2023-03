Warum Choupo-Moting schmerzlich vermisst wird

Die Offensive ist in der ersten Saison nach Robert Lewandowski nicht das Problem des FC Bayern, ein fehlender Mittelstürmer allerdings schon. Das zeigte das jüngste 1:2 bei Bayer Leverkusen.

Die Idee war nicht schlecht: Die Last des Toreschießens sollte nach Lewandowski auf möglichst viele Schultern verteilt werden, die Offensive möglichst flexibel agieren. Zu Saisonbeginn flutschte das wunderbar, sechs Tore in Frankfurt, sieben in Bochum, fünf im Supercup in Leipzig. Dann ereilte den FC Bayern die erste Ergebniskrise im Herbst, die Gegner hatten sich gut auf sie eingestellt.

Das führte im Herbst zur Reinstallierung einer echten Neun, die ursprünglich Thomas Müller heißen sollte. Weil der jedoch verletzt ausfiel, bekam Eric Maxim Choupo-Moting seine Chance - und dann einen Lauf. Bayerns beste Saisonphase ist untrennbar mit dem an diesem Donnerstag 34 Jahre alt werdenden Nationalstürmer Kameruns verbunden.

Zwei Jahre klagloser Back-up

Dessen Geschichte klingt eigentlich zu gut, um wahr zu sein. 2020 verpflichtete der FC Bayern ihn am letzten Tag des Transferfensters nach dem Champions-League-Sieg, als er im Finale noch das Pariser Trikot als Joker getragen hatte. Die ihm zugedachte Rolle als Back-up von Lewandowski erfüllte Choupo-Moting zwei Jahre lang klaglos und zur Zufriedenheit. Talent bescheinigten ihm Wegbegleiter schon immer, aber auch ein gewisses Phlegma und fehlende Konstanz.

Nun, im Herbst seiner Karriere, hat sich Choupo-Moting fürs Erste unentbehrlich in Bayerns Sturm gemacht und kürzlich seinen Vertrag um eine Saison bis 2024 verlängert: Wegen seiner 17 Pflichtspieltore (zehn in der Liga, vier in der Champions League, drei im DFB-Pokal), aber auch, weil er im Zentrum fast immer anspielbar ist, Bälle dank seiner guten Technik halten und verwerten kann. Torjäger und Mitspieler in einem, kopfballstark dazu.

Doch seit seiner Auswechslung im Rückspiel gegen Paris St. Germain fehlt Choupo-Moting wegen Rückenproblemen, die beiden Länderspiele mit Kamerun hat er abgesagt. Gegen den defensiv indisponierten FC Augsburg kompensierten die Bayern dies beim 5:3 noch, in Leverkusen (1:2) vermissten sie ihn dagegen an allen Ecken und Enden.

Der nach seiner Verletzung formschwache Sadio Mané ist nicht die Idealbesetzung als Mittelstürmer, Müller ebenfalls nicht, Mathys Tel ein Talent - mehr noch nicht. Also müssen die Bayern hoffen, dass Choupo-Moting rechtzeitig zum Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund zurückkehrt und an seine starke Saison anknüpft. Mit Blick auf sein Alter und das stramme Programm wäre der Rekordmeister zudem gut beraten, im Sommer einen zweiten Mittelstürmer zu verpflichten.