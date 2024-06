Warum Can den Vorzug vor Goretzka erhielt

Anstelle des erkrankten Aleksandar Pavlovic übernimmt bei der Heim-EM Emre Can die Planstelle als Back-Up für das defensive Mittelfeld. Warum Julian Nagelsmann den BVB-Profi nachnominierte und beispielsweise nicht Leon Goretzka.

Das Pech von Aleksandar Pavlovic ist das Glück von Emre Can: Der Dortmunder profitierte am Mittwoch von der erneuten Erkrankung des FC-Bayern-Profis und wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die am Freitag mit dem Spiel gegen Schottland beginnende Heim-EM nachnominiert. Noch am Abend stieß der 30-Jährige zur Mannschaft und wurde von seinem Dortmunder Mitspieler Niclas Füllkrug umgehend zum Abendessen im Home Ground ausgeführt.

"Wir wollen noch einen Sechser im Kader"

Doch warum nominierte Nagelsmann den BVB-Profi nach, der bislang unter dem 36-Jährigen noch überhaupt keine Rolle gespielt hat? Schließlich wären auch andere Kandidaten infrage gekommen: Beispielsweise der in der Vorbereitung aus der U 21 beförderte Rocco Reitz, die Hoffenheimer Grischa Prömel und Anton Stach oder Angelo Stiller vom VfB Stuttgart. Und natürlich Bayern-Profi Leon Goretzka, der über viele Jahre ein fester Bestandteil des DFB-Teams war, ehe er von Nagelsmann nicht mehr berücksichtigt wurde.

Die Antwort findet sich im gewünschten Profil: "Wir wollen noch einen Sechser im Kader und haben uns deshalb dafür entschieden, Emre Can nachzunominieren", erklärte Nagelsmann seine Entscheidung. "Wir wollten noch einen Spieler im Kader haben, der viele Spiele absolviert hat, der weiß, mit dem Druck umzugehen. Er kann das Profil gut erfüllen, das wir jetzt gebrauchen können."

Der Faktor Erfahrung sprach für Can

Die Erkrankung von Pavlovic, die für den Youngster extrem bitter ist, bot dem Bundestrainer die Möglichkeit, eine bisherige Unwucht in seinem Kader auszugleichen. Denn einen richtigen Ersatz für Robert Andrich, der seinem Nebenmann Toni Kroos mit seiner Körperlichkeit den Rücken freihalten soll, gab es bislang nicht. Zwar hat in der Vergangenheit auch Pascal Groß die Rolle des defensiven Sechsers übernommen, seine Stärken aber liegen ebenfalls eher im Spiel mit dem Ball. Ein Wellenbrecher ist er nicht.

Can dagegen kann diese Aufgabe ausfüllen - und hat das bereits häufig getan. So spielte neben seiner Zweikampfstärke und Robustheit auch der Faktor Routine eine große Rolle bei der Entscheidung für ihn - und gegen wesentlich jüngere und unerfahrene Kontrahenten wie Reitz, Stach oder Stiller. Für Goretzka, den die Nicht-Berücksichtigung für die Heim-EM durch Nagelsmann stark getroffen hatte, dagegen gilt das nicht. Er ist mindestens ebenso erfahren wie Can - in seinem Spiel allerdings offensiver orientiert und eher ein Achter als ein Sechser.