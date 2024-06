Warum blinkt das Tor beim EHF Final4 der Handball Champions League?

Neben dem Videobeweis (hier nachzulesen) setzt der europäische Handballverband beim EHF Final4 der Handball Champions League auf ein weiteres technisches Hilfsmittel: Das Lichtsignal hinter den Toren, von der EHF kurz "Goal-light" genannt.

Die hinter dem Tor installierten LED-Lampen leuchten parallel zum akustischen Signal auf, sobald die Zeit gestoppt wird. Das Lichtsignal ist zudem direkt mit dem roten Auszeit-Buzzer verbunden. Wird dieser betätigt, flackern die roten Lichter automatisch zusätzlich zur Sirene auf.

Die Nutzung hat sich in den vergangenen Jahren bei den Großevents auf europäischer Ebene etabliert. Das optische Signal bedeutet für alle am Spiel Beteiligten einen zusätzlichen Hinweis, dass die Zeit gestoppt ist oder endet", begründete der Verband im Januar bei der EHF EURO. So wissen die Spieler auch bei der - normalerweise - hohen Lautstärke in der Arena sofort, wenn die Zeit angehalten ist.

Neben dem optischen Hinweis für Spieler und Zuschauer stelle das Lichtsignal zudem eine Hilfe für die Unparteiischen dar, erläuterte die EHF damals, "um zu entscheiden, ob ein Wurf in der letzten Sekunde die Linie überschritten hat oder nicht."