Warum Bellingham "wie ein Schwamm" an Kroos und Modric hängen will

Jude Bellingham hat den ersten "Angriff" als Spieler von Real Madrid mit Bravour abgewehrt. Bei seiner Präsentation sprach er auch über Toni Kroos, Luka Modric, Harry Kane und Kylian Mbappé.

Die Journalistenschar aus England und Spanien "überfiel" Jude Bellingham am Donnerstag regelrecht. Gewohnt gelassen und reif moderierte der Engländer allerdings auch kritische Fragen weg. Ob er woanders nicht mehr Geld hätte verdienen können, wurde Bellingham beispielsweise gefragt. "Bei so einer Art von Entscheidung denke ich nicht ans Geld", stellte er klar. Das "Gefühl" für einen Verein, das hatte er bei Dortmund und nun auch bei Real, sei viel entscheidender.

Bellingham strebte eine "schnelle Entscheidung" an, die alle beteiligten Parteien bekamen. Warum aber Real und nicht ein Klub aus der Premier League? "Weil Real der größte aller Vereine ist. Der Respekt, den wir in England für Real Madrid haben, ist enorm." Bellingham sah schon als kleiner Junge und Heranwachsender viele Spiele der Königlichen im Fernsehen. Die Trophäensammlung bei der Vertragsunterschrift habe ihn am meisten "geflashed". Die ganze Geschichte des Vereins reizte Bellingham, nun will er selbst einen Teil schreiben.

Die Mischung bei Real stimmt für Bellingham

Die Mischung aus Erfahrung und jugendlicher Leichtigkeit sieht er als große Stärke des Real-Kaders. Unter Carlo Ancelotti spielen zu dürfen, nannte Bellingham eine "riesige Möglichkeit". Selbiges gilt für die tägliche Arbeit mit den Mittelfeld-Ikonen Luka Modric und Toni Kroos, der sich dieser Tage auch schon über Bellingham geäußert hatte.

Ich hoffe, es macht ihnen nichts aus und ich störe sie nicht. Jude Bellingham

"Für mich ist das eine unbezahlbare Erfahrung", erklärte der noch immer erst 19-Jährige in Bezug auf das Duo und fügte lächelnd an: "Ihre Erfahrung ist unglaublich, und ich werde versuchen, in den ersten Wochen wie ein Schwamm an ihnen zu kleben, ich hoffe, es macht ihnen nichts aus und ich störe sie nicht."

Die stattliche Ablöse interessiert Bellingham, der die Blancos alleine eine Sockelablöse in Höhe von 103 Millionen Euro kostet, indes nicht: "Der Preis ist mir egal, ich weiß ihn nicht einmal. Ich bin Fußballspieler, kein Anwalt oder Buchhalter."

Als insgesamt siebter britischer Spieler wird sich Bellingham das Trikot überstreifen, in Madrid hoffen sie, dass bald ein achter hinzukommt. Auf die Gerüchte rund um Harry Kane, den der Engländer nur als "meinen Kapitän" bezeichnete, wollte Bellingham nicht näher eingehen. Als er auch noch auf Kylian Mbappé angesprochen wurde, sagte der Mittelfeld-Antreiber dann doch mehr: "Das sind zwei unglaubliche Spieler, aber ich habe nur gelesen, was im Internet oder auf Twitter geschrieben wird. Das ist nicht alles wahr. Ich würde aber natürlich gerne mit Kylian zusammenspielen."

Eine Kombination, die auch das Herz der Real-Fans höher schlagen ließe.