Warum Bellingham trotz hartem Zusammenprall weiterspielte

Beim Bundesliga-Nachholspiel zwischen Mainz und Dortmund stießen Niklas Tauer und Jude Bellingham heftig mit den Köpfen aneinander und mussten minutenlang behandelt werden. BVB-Trainer Marco Rose erklärte nach der Partie, warum sein Mittelfeld-Antreiber - anders als Tauer - trotzdem weiterspielte.

Jude Bellingham und Niklas Tauer am Mittwochabend im Kopfballduell. picture alliance/dpa

Es war eine Szene, die bereits beim Zuschauen wehtat: In der 75. Minute des Nachholspiels zwischen Mainz und Dortmund prallten bei einem Zweikampf um den Ball die Spieler Niklas Tauer und Jude Bellingham heftig mit dem Kopf aneinander und blieben anschließend benommen liegen. Beide wurden behandelt, wobei Bellingham als Erster wieder aufstehen konnte, aber zunächst noch sichtlich wackelig auf den Beinen stand. Der Dortmunder wurde daraufhin in Richtung Kabinentrakt geführt und dort weiter untersucht - bevor er zur Überraschung seines Trainers plötzlich wieder an der Seitenlinie auftauchte. Im Gegensatz zu Tauer, der ausgewechselt werden musste.

Auch beim BVB hatte man sich auf einen Tausch eingestellt, Reinier stand bereits bereit, um für Bellingham aufs Feld zu kommen. Doch die Rückkehr des jungen Engländers sorgte für eine Planänderung. "Er war mit dem Doktor in der Kabine und stand auf einmal wieder neben mir", erklärte BVB-Trainer Marco Rose die Situation. Natürlich sei man "verantwortungsbewusst", er habe deshalb nachgefragt, ob auch alles gecheckt worden sei - was bejaht wurde. "Man kann ja nicht reingucken in den Spieler, deshalb haben wir gesagt, wir beobachten ihn zwei, drei Minuten." Da Bellingham ohne erkennbare Probleme weiterspielen konnte, blieb er bis zum Schlusspfiff auf dem Feld.

Kopfverletzungen im Fußball sind seit vielen Jahren ein viel diskutiertes Thema - häufig mit dem Tenor, dass der Umgang mit ihnen trotz der hohen Gesundheitsgefahr, insbesondere bei einem zweiten Schlag gegen den Kopf, zu lax ist. Im November 2021 veröffentlichte UEFA daher ein neues Protokoll zum Umgang mit Kopfverletzungen.