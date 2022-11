Warum Belgien dieses Mal nicht zu den Favoriten zählt

Ist auch in Katar mit Kroatien und Belgien zu rechnen? Bei der WM 2018 kamen die beiden äußerst weit, nun finden sie sich in Gruppe F an der Seite von Kanada und Marokko wieder. Zum Favoritenkreis zählen sie allerdings nicht - und das hat Gründe.

Erfahrene Größen: Kevin De Bruyne (li.) und Romelu Lukaku. picture alliance