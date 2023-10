Warum bei der Wiener Austria auf einmal "die Null steht"

Fünf Spiele ohne Niederlage, 525 Minuten ohne Gegentor. Die vielgescholtene Dreierkette der Austria ist auf einmal ihr Prunkstück. Der Frage, wie sich dieser Wandel vollzogen hat, ging der kicker vor dem Cup-Achtelfinalspiel gegen Austria Klagenfurt nach.

"Ist die Austria-Dreierkette wirklich so schlecht?", fragte der kicker am 24. September, nachdem die Wimmer-Elf bis dahin in sieben Runden nur ein Spiel (gegen Schlusslicht Austria Lustenau) gewonnen und elf Gegentore zugelassen hatte. Da damalige Fazit: "Mit Marvin Martins und Lucas Galvao bekommen zwei Drittel der Austria-Dreierkette problemlos das TÜV-Pickerl, Handl und Meisl nur bedingt"

Am selben Tag bezogen die Violetten noch eine 1:2-Niederlage in Altach - und im messerwetzenden Boulevard machte die Mär die Runde, dass Michael Wimmer nur noch auf dem Trainersessel sitze, weil sich die Austria seine Entlassung nicht leisten könne. Seither haben die Wiener Violetten vier Bundesliga-Spiele und eine Cup-Begegnung gewonnen. Christian Früchtl blieb in all diesen Spielen hinter der angeblich so wackeligen Abwehr ohne Gegentor. 525 Minuten lang. So lange, wie kein Austria-Torhüter seit der Meister-Saison 2005/06 mehr.

Derby der Schlüssel

"Was hat sich geändert?", fragte der kicker Trainer Michael Wimmer und der ehrliche Bayer verzichtete darauf, den allwissenden Experten zu mimen: "Es ist nicht immer alles erklärbar. So wie vorher nicht alles schlecht war, ist jetzt auch nicht alles gut. Aber mit Sicherheit war das Derby der Schlüssel." Im Prestigeduell mit Rapid hat sich die Austria nach zwei Ausschlüssen 40 Minuten lang mit allen Mitteln verbarrikadiert und - so das violette Narrativ - "heroisch" ein 0:0 über die Zeit gebracht. "Seither verteidigen wir mit der notwendigen Leidenschaft und im Kollektiv mit mehr Verantwortung", findet Wimmer. "Glück gehört natürlich auch dazu. Am Sonntag ist beim 1:0-Sieg in Graz ein Schuss an die Stange gegangen, der vor ein paar Wochen vielleicht noch drin gewesen wäre." Das Selbstvertrauen würde eine zusätzliche Rolle spielen.

Veränderter Handl

Was sich in den letzten Runden noch geändert hat, ist die Zusammenstellung der Dreierkette. Nach dem Ausfall von Lucas Galvao ist nicht wie davor in solchen Fällen Marvin Martins ins Zentrum gerückt, sondern Matteo Meisl, der eigentlich als die Schwachstelle des Trios galt. Seine individuellen Statistiken haben sich auf der zentralen Position auch nicht verbessert, offenbar wirken sich seine Fehler im Sandwich zwischen Martins und Handl aber nicht so krass aus. Apropos Handl. Der längste und spielerisch versierteste Austria-Verteidiger hat sich (gegen Sturm) nicht nur äußerlich verändert gezeigt, nämlich mit Kurzhaarschnitt statt langem Zopf, er hat sich offenbar auch das eingangs erwähnte kicker-Urteil zu Herzen genommen und seine Statistiken zum Teil eklatant verbessert. Hat er bei seinen ersten vier Einsätzen noch mehr als sechs Zweikämpfe pro Spiel verloren, waren es in den vergangenen fünf Begegnungen nur noch drei. Damit hat er seine Zweikampf-Quote von desolaten 50 Prozent auf immerhin bereits 59 Prozent gesteigert. Bei Kopfballduellen macht die Steigerung sogar fast 15 Prozent (von 37,5 auf 52) aus, puncto Passgenauigkeit immerhin rund vier Prozent.

Staubsauger Potzmann

Aber auch auf der Sechserposition hatte die Derby-Nullnummer positive Auswirkungen. Nach den Roten Karten für Holland und Braunöder hatte Wimmer gar keine andere Wahl, als den eigentlichen Außenverteidiger Marvin Potzmann zum Staubsauger vor der Abwehr umzufunktionieren. Seither unterschreibt der Austria-Trainer den Werbeslogan "Vergessen Sie herkömmliche Staubsauger". Potzmann hat im Duo mit Jukic noch kein Gegentor zugelassen.

Das soll im Cup-Achtelfinale gegen Austria Klagenfurt so bleiben. Denn "der Cup ist der kürzeste Weg, um einen Titel zu gewinnen", weiß Austrias Top-Torjäger Andi Gruber. "Und genau das ist es doch, wovon jeder Bub träumt", will sich Michael Wimmer von diesem Weg nicht abbringen lassen.