Warum Bebou vor Dabbur steht

In der Sturmspitze sieht die Grundordnung der TSG Hoffenheim aktuell nur einen Platz vor. Sehr zum Leidwesen von Munas Dabbur. Sebastian Hoeneß macht dem Angreifer Mut, fordert ihn aber auch.

Am vergangenen Samstag nahm Dabbur mal wieder Platz auf der Bank, und mutmaßlich wird das an diesem Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) in Stuttgart auch wieder der Fall sein. Denn Ihlas Bebou scheint derzeit gesetzt. "Er hatte letzte Saison die zweitmeisten Scorerpunkten hinter Andrej Kramaric", nennt Hoeneß ein gewichtiges Argument für den Togolesen, wenngleich ihm in 2021/22 noch kein Treffer gelungen ist. Schnelligkeit und sehr gutes Anlaufverhalten wirft Hoeneß‘ noch in Bebous Waagschale.

Auf der anderen Seite steht mit Dabbur ein echter Strafraumstürmer, der gemessen an der hohen Zahl an Flanken der Hoffenheimer eigentlich Gold wert sein könnte - gegen Wolfsburg musste er 90 Minuten zuschauen. "Natürlich wissen wir um seine Qualitäten in der Box, seine Torgefahr werden wir brauchen", sagt Hoeneß. Gleichwohl kann die Jokerrolle Dabbur kaum zufriedenstellen mit seinen 29 Jahren, mit seiner Vita bei RB Salzburg oder dem FC Sevilla und letztlich auch die TSG nicht bei einer Ablöse von zwölf Millionen Euro. "Munas ist ein Spieler, der den Anspruch pflegt, viel auf dem Platz zu stehen", schildert der Coach, weiß aber: "Das tun andere auch. Er weiß um unsere Konkurrenzsituation."

Auch Sargis Adamyan oder Georginio Rutter können in der Spitze agieren, wobei beide auch über die Bahn kommen können. Mit Blick auf Bebou und Dabbur sagt Hoeneß salomonisch: "Ich bin froh, beide zu haben."

Bitter für den Israeli: Immer wieder warfen ihn kleinere Verletzungen zurück, vergangene Saison eine COVID-19-Infektion, zudem eine private Thematik. Aber: "Er gibt Gas", lobt Hoeneß, um zugleich zu formulieren: "Das ist auch die klare Erwartung. Nur so hat er dann die Möglichkeit, wieder reinzukommen. Das tut er, das gefällt mir."