Warum Bayern und Leipzig erst Wochen später in den DFB-Pokal starten

Am Sonntag wurde die erste DFB-Pokalrunde 2023/24 ausgelost. Die Spiele finden Mitte August statt - mit zwei Ausnahmen. Die Gegner von Bayern München und RB Leipzig müssen sich gedulden.

Der Jubel in Münster dürfte am frühen Sonntagabend groß gewesen sein. Der Drittliga-Rückkehrer und Meister der Regionalliga West hat das große Los gezogen und bekommt es in der ersten Runde des DFB-Pokals mit dem FC Bayern München zu tun - wieder. Schon 2014 gab das Duell, der haushohe Favorit aus München gewann damals 4:1 (Götze, Müller, Alaba und Pizarro trafen, Lewandowski verschoss einen Elfmeter).

Bis es zur Neuauflage kommt, müssen sich die Adlerträger allerdings etwas länger gedulden als die meisten der anderen im Pokal vertretenen Klubs, die teilweise attraktive Gegner zugelost bekommen haben. Denn während die Pokalrunde zwar für das Wochenende rund um 12. August 2023 angesetzt ist, finden die Spiele von Meister Bayern München und Pokalsieger RB Leipzig, der beim Zweitliga-Aufsteiger Wehen Wiesbaden ran muss, erst am Dienstag, 26. und Mittwoch, 27. September 2023 statt.

Grund dafür ist der deutsche Supercup. Das Aufeinandertreffen von Meister und Pokalsieger, das eine Woche vor dem Bundesliga-Start laut DFL "den Auftakt der Saison" markieren soll, findet am selben Wochenende wie die erste DFB-Pokalrunde statt (Samstag, 20.45 Uhr).

Für Bayern und Leipzig ist der verzögerte Start in die Pokalsaison übrigens nicht neu - schon im Vorjahr standen sich beide Klubs im Supercup gegenüber (5:3 n. E. für den FC Bayern). Teutonia Ottensen (0:8 gegen Leipzig) und Viktoria Köln (0:5 gegen Bayern München) mussten sich damals gedulden.