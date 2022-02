Warum Bayern bei Süle Bedenken hatte - Flick gefällt BVB-Wechsel

Dass die Bayern-Bosse und Niklas Süle nicht zusammenfanden, hatte mehrere Gründe. Bundestrainer Hansi Flick begrüßt den Wechsel seines Nationalspielers zum BVB.

Als Jupp Heynckes von Oktober 2017 bis Juni 2018 den FC Bayern trainierte, war er begeistert von Niklas Süle. Doch eine Schwäche des hochveranlagten und gerade neu verpflichteten Innenverteidigers war auch dem Aushilfscoach gleich aufgefallen: Immer wieder mahnte er dessen vermisstes Idealgewicht an.

Als es in den letzten Monaten um eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages ging, spielte dieses Thema, rund vier Jahre später, noch eine Rolle. Die Bayern-Entscheider sahen auch wegen dessen Lebensweise - der Methode der relativierten Professionalität, an der er nichts ändern wollte - keinen Grund, die finanziellen Vorstellungen der Spielerseite zu erfüllen.

Süle forderte eine Verdopplung seines Gehalts

Süle, der in München - so hieß es bei seinem Transfer aus Hoffenheim - unbestätigte rund acht Millionen Euro verdient haben soll, forderte in etwa eine Verdoppelung seines bisherigen Jahresgehalts. So viel wollten die FCB-Verantwortlichen keinesfalls zahlen. Als die Süle-Partei im Herbst 2021 das Angebot des Vereins erhielt, interpretierte sie es als mangelnde Wertschätzung. Die Bayern aber blieben bei ihrer Haltung: Entweder Süle würde annehmen, oder er müsse gehen.

Die Entscheider des Rekordmeisters setzten bei ihrer Kalkulation Süles sportlichen Wert mit der Zahlung in Beziehung, die für die von der Gegenseite gewünschte Verlängerung der Zusammenarbeit um fünf Jahre fällig würde. Bei einem Mitarbeiter, der in viereinhalb Jahren 159 Pflichtspiele absolvierte - 68 Prozent der 234 möglichen Partien -, verwarfen sie diese Summe als eindeutig zu hoch, zumal Süle schon zwei Kreuzbandrisse erlitten hat.

Zu Bayerns "Generation der Zukunft" gehörte Süle nicht

Süle, bester Zweikämpfer der aktuellen Bundesliga-Saison und zweitbester Innenverteidiger der kicker-Rangliste im Winter, wurde als solide Kraft eingestuft, aber nicht als einer der Akteure, die den Unterschied für die Erfolgsbilanz ausmachten. War von der "Generation der Zukunft" die Rede, wurden Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sané oder Serge Gnabry genannt; Süle nicht. Unterm Strich hat er zwar geliefert, bei seinem Talent hätte Süle aber eine unverzichtbare Größe in München werden müssen. Die wurde er nicht.

Bei Borussia Dortmund dagegen fühlt sich Süle nach eigener Aussage "als Mensch und als Fußballer gewollt", der BVB freut sich über einen ablösefreien Transfercoup. Und auch dem Bundestrainer gefällt, dass es Süle nicht, wie von vielen erwartet, ins Ausland zieht.

Warum Süle für Flick "eine feste Größe" darstellt

"Für die Bundesliga, die Nationalmannschaft und den gesamten deutschen Fußball ist es gut, dass Niklas in Deutschland bleibt und zu einem Verein wechselt, der eigentlich immer in der Champions League vertreten ist", sagt Hansi Flick und beschreibt den Defensivmann, den er aus zwei gemeinsamen FCB-Jahren bestens kennt, so: "Niklas hat eine gute Geschwindigkeit, er ist spielstark und findet defensiv wie offensiv fast immer gute Lösungen. In der Spielauslösung gelingt es ihm auch, den Ball über die Reihen hinweg in die Spitze zu legen."

Und so sagt Flick, was für die Bayern nicht mehr galt: In den "Planungen für die Nationalmannschaft stellt er eine feste Größe dar".