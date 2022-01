Warum Bayer nicht um einen Winter-Transfer von Azmoun kämpft

Am Samstagabend hat Bayer 04 die ablösefreie Verpflichtung von Sardar Azmoun (27) ab der kommenden Saison als perfekt vermeldet. Doch dass der Angreifer vom russischen Meister Zenit St. Petersburg den Bundesligisten bereits im Winter verstärkt, ist derzeit nicht geplant.

Dies liegt weniger daran, dass Azmoun nach einer Muskelverletzung voraussichtlich noch etwa zwei bis drei Wochen benötigt, um wieder topfit zu sein. Vielmehr schließen die bisherigen Forderungen der Russen einen sofortigen Transfer aus Leverkusener Sicht aus.

Ablöse von zehn Millionen Euro stünden im Raum

Beliefen sich diese doch bislang auf mehr als zehn Millionen Euro. Zu diesem Preis würde Bayer den technisch höchst versierten Angreifer, den man ab Sommer sicher hat, ein halbes Jahr vor dessen Vertragsende in St. Petersburg natürlich nicht verpflichten.

Bayer selbst wird einen vorzeitigen Wechsel nicht forcieren, zumal es für Lucas Alario (Vertrag bis 2023) zwar zahlreiche Interessenten aus Italien (Venedig), Spanien und Brasilien (Palmeiras) gibt, die aber allesamt nicht im Ansatz, wenn überhaupt, eine Ablöse geboten haben, die für Bayer diskutabel ist.

Welche Rolle spielt ein möglicher Transfer von Alario

Doch selbst wenn Bayer eine Summe um die sieben Millionen Euro für Alario offeriert würde, der im Sommer Leverkusen für etwa diese festgeschriebene Ablöse verlassen darf, wäre der Klub nicht bereit, dieses Geld komplett in eine Ablöse für Azmoun zu reinvestieren. Um mit dem Iraner noch eine Transfereinnahme zu generieren, müsste Zenit initiativ werden und ihn Bayer für eine Summe deutlich unter fünf Millionen Euro anbieten.

Doch dies gilt in Russland als äußert unwahrscheinlich. Zum einen, weil Zenit eine Offerte über drei Millionen Euro von Lyon zuletzt ebenso ablehnte wie sogar einen angeblich deutlich höheren Millionenbetrag von Juventus Turin.

Auch wenn jetzt die Voraussetzungen durch Azmouns Unterschrift bei Bayer 04 ganz andere sind, ergäbe ein Verkauf für zwei oder drei Millionen Euro für die Russen wenig Sinn, die über keinen gleichwertigen Ersatz für ihren besten Angreifer verfügen und für eine solche Summe natürlich auch nicht verpflichten könnten.

Angespannte Personalsituation bei St. Petersburg

Da die Personalsituation beim russischen Tabellenführer ohnehin angespannt ist, wäre Azmouns vorzeitiger Abgang sportlich schwer bis gar nicht zu verkraften. So dass Zenit mit dem Angreifer, der das Team-Hotel im Trainingslager in Dubai entgegen dem medizinischen Protokoll für den Medizincheck bei Bayer verlassen hatte, zu einer vernünftigen Lösung finden muss.

Eine Verbannung Azmouns in die zweite Mannschaft, wie in Russland spekuliert wird, wäre hingegen für beide Seiten kontraproduktiv. Vielmehr dürfte Zenit darauf bedacht sein, mit Azmouns Hilfe den nationalen Titel zu verteidigen und in der Europa League möglichst weit zu kommen - was für St. Petersburg lukrativer wäre als ein paar wenige Millionen aus Leverkusen. So ist ein sofortiger Wechsel äußerst unwahrscheinlich.

Retsos: Bayer einig mit Hellas Verona

Noch im Januar und das ablösefrei wird hingegen Panagiotis Retsos Bayer 04 verlassen. Der Abwehrspieler, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, und der Werksklub sind sich mit Hellas Verona einig. Besteht der griechische Nationalspieler den Medizincheck, wird er sich den Italienern anschließen. Bayer ist bei einem eventuellen Weiterverkauf prozentual an der Ablösesumme beteiligt.

Vollzug mit Amiri lässt auf sich warten

Nicht so schnell wird im Fall Nadiem Amiri Vollzug erwartet. Auch wenn sich der deutsche Nationalspieler mit CFC Genua genauso einig ist wie die Klubs über eine Leihe mit Kaufpflicht (für etwa neun Millionen Euro) im Fall des Klassenerhalts der Italiener. Doch Amiri soll erst die Freigabe erhalten, wenn Bayer einen Ersatz verpflichtet hat. Damit wird in Leverkusen noch nicht zu Beginn dieser Woche gerechnet.