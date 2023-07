Warum Bayer auf Chambers warten muss

Auch wenn Bayer 04 die wichtigsten Zugänge bereits verpflichtet hat, sind die Aktivitäten des Klubs auf dem Transfermarkt noch nicht beendet. In Details soll das Spielerangebot weiter verbessert werden. Mindestens zwei Neue sollen noch kommen. Darunter ein Linksverteidiger. Liverpool-Talent Luke Chambers ist ein Kandidat - auf den der Bundesligist erstmal noch warten muss.

Der Ansatz ist ganz eindeutig umrissen. Nach der insgesamt enttäuschenden Saison 2022/2023, in der man sich so gerade noch in die Europa League rettete, sollte der Kader nicht nur mit mehr Erfahrung und Führungskraft ausgestatten werden, sondern auch ein höherer Wettbewerb um alle Positionen erzeugt werden.

Jetzt gibt es Konkurrenz für Frimpong

So erklärte Xabi Alonso am Exempel von Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong den Bedarf. "Wir wollen Konkurrenz innerhalb der Mannschaft. Vergangene Saison hatten wir die auf einigen Positionen. Aber zum Beispiel Jerrie hat fast immer gespielt. Jetzt hat er Konkurrenz und muss sich seine Position verdienen." Mit dem Brasilianer Arthur (20) hat Bayer bereits frühzeitig einen Spieler verpflichtet, der sich nun mit Frimpong duelliert.

So soll noch mehr Leistung aus den Bayer-Profis herausgekitzelt werden. Doch Stand jetzt ist das noch nicht auf alle Positionen der Fall. War es bislang die rechte Defensivseite, auf der keine echte Alternative bereitstand, so ist es nun die linke. Dort fehlt ein Konkurrent zu dem von Benfica Lissabon ablösefrei gekommenen Alejandro Grimaldo. Ein junger Backup für den als Vielspieler und Führungskraft eingeordneten 27-jährigen Spanier wird gesucht.

Noch kein Einsatz in der Premier League

Kandidat für den vakanten Kaderplatz ist Luke Chambers vom FC Liverpool. Den 19-Jährigen hat man bei Bayer 04 als Transferziel ausgemacht, obwohl dieser für die Reds noch keinen einzigen Einsatz in der Premier League zu verzeichnen hat. Oder gerade deswegen. Denn nur deswegen könnte sich für Bayer beim FC Liverpool ein Türchen in der Personalie Chambers öffnen.

Der Engländer hat bisher einzig bei seiner Leihe in die Scottish Premiership im ersten Halbjahr 2023 mit 14 Einsätzen (13 von Beginn an, eine Torvorlage) für den FC Kilmarnock Profi-Erfahrung gesammelt. In Leverkusen böten sich ihm wohl bessere Einsatzmöglichkeiten als in Liverpool. Die Chance für Bayer 04?

Dynamisch und auch im Zentrum einsetzbar

Abwarten. Chambers genießt in Liverpool intern eine hohe Wertschätzung. Der Klopp-Klub möchte erst die Entwicklung des Talents, das zuletzt angeschlagen war, in der Vorbereitung begutachten. Erst danach soll entschieden werden, ob Chambers - rein auf Leihbasis - abgegeben wird. Dies wird dann zudem davon abhängen, welche Transfers Liverpool auf den für Chambers relevanten Positionen bis dahin getätigt haben wird.

Chambers würde das Leverkusener Anforderungsprofil bestens erfüllen. Der dynamische U-19-Nationalspieler ist zwar mit 1,81 Meter kein Riese, aber auch im Abwehrzentrum einsetzbar. So würde er als zweiter Linksfuß unter den aktuell vier Leverkusener Innenverteidigern, den Kader ideal ergänzen. Als Grimaldo-Backup. Und für den Fall, dass Trainer Xabi Alonso vom neu erprobten 4-2-3-1 zum 3-4-3 bzw. 3-5-2 zurückwechseln möchte.