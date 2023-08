Warum Australien gegen Slowenien für die deutschen Basketballer wichtig wird

Der WM-Weg nach Manila ist nach drei Siegen in der Vorrunde geebnet? Von wegen. Das Ergebnis zwischen Slowenien und Australien wird für Deutschlands Basketballer extrem wichtig.

Auf höhere Mathematik bei der Basketball-WM hat Franz Wagner keine große Lust. "Wir wollen erstmal das nächste Spiel gewinnen und dann gucken wir weiter. Es bringt nichts, jetzt schon den Taschenrechner auszupacken", sagte der 22 Jahre alte NBA-Profi im japanischen Okinawa. Das nächste Spiel gegen Georgien an diesem Freitag (10.30 Uhr) kann zwar die deutsche Ausgangslage im Kampf um die Tickets für die Endrunde in Manila weiter verbessern. Eine Entscheidung ist aber frühestens mit dem späteren Spiel zwischen Slowenien und Australien (14.10 Uhr) möglich.

Deutschland und Slowenien mit einem Sieg im Viertelfinale

"Das ist tatsächlich eine sehr faszinierende Dynamik. Als Außenstehender will man so viel wie möglich kontrollieren. Für uns geht es darum, die ganze Energie auf das Spiel zu richten", sagte Moritz Wagner zu den Konstellationen. Und die sind tatsächlich nicht so einfach. Besiegt Deutschland Georgien, werden Dennis Schröder und Co. auf einen Sieg der Slowenen hoffen. Deutschland und Slowenien wären in diesem Fall mit jeweils vier Siegen vorzeitig im Viertelfinale und würden im direkten Duell nur Platz eins ausspielen.

Australischer Sieg birgt Komplexität

Gewinnt hingegen Australien, drohen komplizierte Dreiervergleiche, bei denen es auf einzelne erzielte Punkte ankommen könnte. Das Schlüsselspiel wäre dann Deutschland gegen Slowenien am Sonntag (13.10 Uhr). "Wenn ich mir überlege: Was passiert, wenn ich es verliere? Dann ist ja die Möglichkeit da, dass ich es verliere. Man konzentriert sich volle Pulle darauf, was passiert", sagte Moritz Wagner. Klar ist: Bei zwei Siegen über Georgien und Slowenien zieht Deutschland als Gruppensieger nach Manila, wo im Viertelfinale ein Duell mit Weltmeister Spanien oder Mitfavorit Kanada möglich ist.