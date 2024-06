Warum Arnautovic auch in Altersteilzeit noch wertvoll ist

Mit seinen über 35 Jahren fällt es Marko Arnautovic zusehends schwerer, seinen Platz im ÖFB-Team zu behaupten. Mit seinem Auftritt beim 3:1-Triumph gegen Polen hat er gezeigt, dass er immer noch wertvoll sein kann.

"Der ist zu alt, der kann das Spiel von Ralf Rangnick nicht mehr." Marko Arnautovic hat sie auch vernommen, die Stimmen der "Außenwelt", die vor allem nach seinem Auftritt im Test gegen Serbien laut geworden sind. Da war nicht mehr viel zu sehen von jenem Ausnahmekönner, der mit seinen Finten, seiner Technik, seinen Ideen ganze Abwehrreihen narrte. Langsam wirkte er, behäbig, ohne Anbindung an das Spiel der jungen Rangnick-Apostel. Wenig überraschend bekam er im letzten Test gegen die Schweiz eine Pause verordnet. "Bei der EURO werden wir den Arnie nicht mehr viel sehen", raunten einander die Journalisten zu und sahen sich bestätigt, als beim EURO-Auftakt der erwartete Michael Gregoritsch den ÖFB-Sturm anführte.

Seine 30 Schlussminuten, die er beim Versuch, das 0:1 gegen die Franzosen aufzuholen, doch bekam, schienen auch nicht dazu angetan, dem "Herrn Magister", wie Arnautovic von einem Teil der österreichischen Fans verehrt wird, einen Platz in der Startelf gegen Polen zu sichern. Dass er dann die Mannschaft doch als Kapitän aufs Feld führte, war neben dem Fehlen von Kevin Danso die zweite große Überraschung, mit der Ralf Rangnick aufwartete. Der Teamchef lag richtig mit seiner Entscheidung.

Österreichs Rekordspieler fehlten lange Zeit zwar die großen Torszenen, er war aber immer anspielbar, konnte diesmal die Bälle auch halten und sorgte dafür, dass sein Gegenspieler Dawidowicz nichts anderes unternehmen konnte, als ihn im Auge zu behalten. Und dann, in der 66. Minute, kam er doch, Arnies großer Moment, der erst beim zweiten Mal Hinsehen als solcher deutlich wurde. Nach einer Prass-Hereingabe lud er mit seiner ersten Bewegung den Gegenspieler ein, ein Stück des Weges mit ihm zu gehen, um den Ball dann für Baumgartner durchzulassen, der dank des geschaffenen Freiraums wenig Mühte hatte, zum 2:1 zu verwerten.

Sicherster Elferschütze

Der Austausch von Arnautovic wurde bereits vorbereitet, als er zwölf Minuten nach dem Führungstreffer die Chance bekam, den Sieg per Elfmeter zu besiegeln. 20 Strafstöße hat Polens Schlussmann Wojciech Szczesny in seiner Karriere entschärft, bei der WM 2022 war er seinem Ruf als Penaltykiller gerecht geworden, als er nach dem Elfer des Saudi Salem Al-Dawsari auch noch den von Lionel Messi parierte. Gegen Marko Arnautovic war er chancenlos.

Wie seine sechs Elfer im ÖFB-Team zuvor, verwertete MA7 auch den siebenten - und darf sich damit neben allen anderen Rekorden, die er im Teamdress bereits aufgestellt hat, nun auch treffsicherster Elferschütze der ÖFB-Historie nennen. Eine hundertprozentige Trefferquote nach sieben Elfmetern kann sonst nur noch Andreas Herzog vorweisen. Toni Polster, dessen Torrekord Marko mit seinem 37. Treffer wieder näher gerückt ist, hat zwar acht Elfer verwertet, aber auch zwei verschossen.

Abgelöst hat der Inter-Legionär Polster als jenen ÖFB-Teamspieler, der die meisten Nationen auf seine Abschussliste brachte. Polster hat seine 44 Tore gegen 21 verschiedene Länder erzielt, für Arnautovic war Polen bereits das 22. Länderteam, gegen das er getroffen hat.

Altersrekorde

Nach seinem Elfer-Treffer verließ der Kapitän das Spielfeld mit Tränen in den Augen, aber mit dem Wissen, immer noch wertvoll für diese Mannschaft zu sein. Wie lange das noch der Fall sein wird? Marko Arnautovic beteuert, immer noch liefern zu können und Spaß daran zu haben, im Nationalteam zu spielen. Mit seinen 35 Jahren nähert er sich aber bereits den Altersrekorden des ÖFB. Schon jetzt ist er Österreichs einziger Nationalspieler, der in 17 Kalenderjahren (seit 2008) durchgehend den Dress mit dem Adler auf der Brust trug. Vier Spieler hatten zwar eine noch längere Teamkarriere, Toni Polster und Walter Schachner aber nur deshalb, weil sie Jahre nach ihrem letzten regulären Länderspiel noch ein Abschiedsländerspiel bekamen.

Ernst Ocwirk, wie Arnautovic beim FAC groß geworden, hatte zwischen seinem ersten Länderspiel 1945 und dem letzten 1962 einmal eine sechsjährige Pause einlegen müssen. Und Otto Kaller, dessen Teamlaufbahn auf dem Papier 19 Jahre andauerte, hat überhaupt nur acht Länderspiele bestritten. Dass er 1945, zwölf Jahre nach seiner letzten Teamberufung, in einem der zwei ersten Länderspiele nach dem 2. Weltkrieg noch einmal gebraucht wurde, war eher eine Laune der Weltgeschichte.

Was die Zeitspanne seiner Tore für Österreich angeht, hat Arnautovic noch vier Spieler vor sich. Liegen zwischen seinem ersten und bisher letzen Tor 5.005 Tage (13 Jahre, 8 Monate, 13 Tage), so haben Andi Herzog, Toni Polster und Johann Studnicka sogar noch länger für Österreich getroffen. Studnicka, der 1902 das erste Tor in der österreichischen Länderspiel-Geschichte erzielte, war 5.688 Tage oder 15 Jahre, 6 Monate und 28 Tage später, am 9. Mai 1918, noch ein letztes Mal erfolgreich.

Polster scheiterte an dieser offenbar ewigen Rekordmarke um lächerliche drei Tage. Marko Arnautovic müsste dafür noch fast zwei Jahre treffen. Das würde noch immer nicht reichen, um Ivica Vastic als Österreichs ältesten Torschützen abzulösen. Jenen Vastic, der vor 16 Jahren Österreichs erstes EM-Tor erzielte. Für ihn war der verwandelte Elfer sein letzter Treffer im ÖFB-Team. Und für Marko?