Warum Arminias 600. Spiel schon das 634. ist

Am kommenden Sonntag kommt es für Arminia gegen Hoffenheim zu einem besonderen Jubiläum. Und zu einer Kuriosität, wie der Blick auf ein dunkles Kapitel des Traditionsvereins verrät.

166 Siege hat Arminia Bielefeld in der Bundesliga bisher errungen, 157-mal unentschieden gespielt und 276-mal verloren. 692 Tore erzielten die Ostwestfalen dabei seit 1970, 962 Bälle musste der Keeper aus dem eigenen Netz holen. So weit jedenfalls die offiziellen Zahlen, nachzulesen in der "ewigen Tabelle" des kicker.

Als 23. Bundesligist mit 600 Spielen im Oberhaus

Am kommenden Sonntag steht dieser Statistik entsprechend ein besonderes Ereignis bevor. Die Begegnung bei der TSG Hoffenheim ist die 600. Bundesligapartie der Bielefelder, die diesen Wert damit deutschlandweit erst als 23. Verein überhaupt erreichen. Doch es kommt nicht nur zu diesem besonderen Jubiläum, sondern auch zu einer Kuriosität.

Das "Kleingedruckte" klaut Arminia eine Saison

Denn tatsächlich betreten die Arminen in Sinsheim schon zum 634. Mal den Rasen, um dort ein Bundesligaspiel zu bestreiten. Um das zu verstehen, hilft zunächst ein Blick auf das "Kleingedruckte" unter der ewigen Tabelle: Im Ranking unberücksichtigt nämlich blieben die Bielefelder Leistungen in der Saison 1971/72, als ihnen die Lizenz während der laufenden Saison entzogen worden war.

Die Spur führt zurück zu einem der dunkelsten Kapitel in der Geschichte des 1905 gegründeten Traditionsvereins. Dieser hatte in seiner ersten Bundesligasaison 1970/71 einige Spiele durch Schwarzgeldzahlungen manipuliert und damit den Klassenerhalt gewissermaßen erkauft. Im Zuge der Ermittlungen in der als "Bundesliga-Skandal" berühmt gewordenen Affäre überführte der DFB erst während der laufenden Saison 1971/72 die Übeltäter und bestrafte Arminia mit dem Zwangsabstieg zum Saisonende.

0:0 Tore, null Punkte und null offizielle Spiele

Um den Spielbetrieb der Liga ohne weitere Beeinträchtigungen fortzusetzen, durften die Bielefelder zwar sämtliche 34 Begegnungen bis zum Ende der Spielzeit ausführen. Das jeweilige Ergebnis fand allerdings lediglich für den Gegner Niederschlag in der Wertung - Arminia fand sich unabhängig vom Ausgang der sogenannten "Geisterspiele" in der Endabrechnung mit 0:0 Toren, null Punkten und eben auch null offiziellen Spielen am Tabellenende wieder. Tatsächlich hatte das Team in jener Saison sechs Siege, sieben Remis und 21 Niederlagen eingefahren, was bei einem Torverhältnis von 41:75 zu 25 Punkten geführt hätte.