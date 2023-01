Warum Argentinien und Messi als Beispiel für Xabi Alonso dienen

Mit der Rückkehr von Florian Wirtz (19) soll alles besser werden bei Bayer 04. Allerdings nicht allein durch die bloße Anwesenheit des nach einem Kreuzbandriss genesenen Leverkusener Hoffnungsträgers, wie sein Trainer betont. Als Beispiel zieht Xabi Alonso dafür den amtierenden Weltmeister und dessen Topstar heran.

Xabi Alonso sitzt in der Bay-Arena in der Loge "Elfmeter" entspannt am Kopfende des Tisches, der zwölf Personen Platz bietet. Doch als die Rede auf Florian Wirtz kommt und wie der Trainer diesen in das Leverkusener Team wieder einfügen möchte, strafft sich der 41-Jährige und schnappt sich ein leeres, auf dem Kopf stehendes Wasserglas und den Schraubverschluss eine Mineralwasserflasche.

Der Spanier, als Profi beim FC Liverpool, Real Madrid und Bayern München ein Stratege im zentralen defensiven Mittefeld, ist jetzt in seinem Element. Xabi Alonso schiebt das Glas, das nun Florian Wirtz heißt, etwas nach links und sagt: "Solchen speziellen Spielern musst du die Möglichkeit geben, dass sie diese besonderen Dinge auf dem Platz tun können. Wenn er den Ball nicht in den richtigen Positionen bekommt, ist es viel schwieriger für ihn. Deswegen ist das, was passiert, bevor er den Ball bekommt, wichtig." Dabei führt er den Verschluss, der als Spielgerät dient, behutsam an das Glas.

Es ist nicht so, dass wir sagen: Hey, Florian, hier ist der Ball, nun mach was daraus. Xabi Alonso

Die Botschaft lautet: Alles muss harmonisch und gezielt ineinandergreifen, um den optimalen Effekt zu erreichen. Darauf zu setzen, dass Wirtz durch einfaches Fußauflegen die auf Rang zwölf kränkelnde Werkself heilt, ist aus Sicht des Fußballlehrers schlicht und einfach der falsche Ansatz. "Es ist nicht so, dass wir sagen: Hey, Florian, hier ist der Ball, nun mach was daraus", sagt er und schnippt diesmal den Verschluss viel zu schnell gegen den gläsernen Wirtz, dem dieser klappernd weit vom Fuß springt. So geht's nicht.

Wirklich erfolgsversprechend wird die Kombination von Wirtz und der Werkself aus der Sicht von Xabi Alonso nur, wenn Einzelkönner und Kollektiv sich gegenseitig potenzieren. Und nur dann. "Wir wollen eine gute Mannschaft sein. Und mit Florian werden wir eine bessere Mannschaft sein. Aber nicht, weil Florian magisch ist und mit ihm die Mannschaft automatisch besser ist. Nein. Wenn die Mannschaft gut funktioniert, wird Florian uns besser machen", betont der Spanier.

Um zu verdeutlichen, wie er das meint, verweist er auf den im Dezember gekürten Weltmeister und dessen Topstar. "Argentinien ist ein gutes Beispiel dafür. Sie hatten seit Jahren Messi, aber die Mannschaft hat nicht so gut funktioniert", analysiert Xabi Alonso und betont ausdrücklich, Wirtz nicht mit dem Weltstar vergleichen zu wollen. "Als die Mannschaft aber funktioniert hat, war auch Messi besser", sagt er, "und Argentinien eine bessere Mannschaft". Diesen Effekt möchte der Trainer auch mit Wirtz und der Werkself erzielen. Wobei sie in Leverkusen schon mit deutlich weniger als einem Weltmeistertitel zufrieden wären.