Warten auf die Explosion: Dänemarks mögliche Startelf im Kurz-Check

Drei Spiele, drei Unentschieden - wie stark die Dänen wirklich sind, haben sie bei dieser EM noch gar nicht gezeigt. Der Halbfinalist von 2021 geht nicht als krasser, aber schon als Außenseiter ins Achtelfinale 2024 gegen die Deutschen. Ein Blick auf die elf Spieler, die die Startelf bilden könnten.

Kasper Schmeichel

Cooler Typ und Sohn der früheren Keeper-Legende Peter. Englischer Überraschungs-Meister 2016 mit Leicester City. Mittlerweile 37 Jahre alt, mit 104 Länderspielen sehr erfahren und Kapitän. Solide in der Gruppenphase, beim Herausspielen gegen die Engländer recht unsicher. kicker-Notenschnitt bisher bei dieser EM: 3,33.

Andreas Christensen

Zuverlässiger und international erfahrener Verteidiger. Sehr ballsicher, dadurch auch recht resistent gegen Pressing. Champions-League-Sieger 2021 mit Chelsea, zwei Jahre zuvor schon Europa-League-Gewinner mit den Blues. Mit Barca 2023 spanischer Meister. 72 Länderspiele für die Dänen, stand bisher bei dieser EM in jeder Minute auf dem Feld. Leistete sich kleinere Schwächen, aber noch keine größeren Fehler. kicker-Notenschnitt bisher bei dieser EM: 3,33.

Jannik Vestergaard

Gut bekannt aus Hoffenheimer, Bremer und Gladbacher Zeiten, seit 2021 bei Leicester City unter Vertrag und dort gerade als Zweitliga-Meister in die Premier League aufgestiegen. Nicht mehr ganz so viel Power und Dynamik bringt der 31-Jährige auf den Platz wie zu besten Zeiten. Mit 1,99 Metern natürlich weiter kopfballstark und gefragt bei Standards. Hat sich bislang in jedem Turnierspiel gesteigert. kicker-Notenschnitt bisher bei dieser EM: 3,5.

Joachim Andersen

Unscheinbarer Verteidiger, der unaufgeregt seinen Job erledigt. Mit 1,92 Metern auch groß gewachsen. Hat mit 28 schon eine bunte Vereins-Reise hinter sich: Kopenhagen, Midtjylland, Enschede, Genua, Lyon, Fulham, Crystal Palace. Dort Stammspieler, wie auch bei den Dänen. kicker-Notenschnitt bisher bei dieser EM: 3,33.

Joakim Maehle

Beackert die linke Bahn mit einem guten Gespür dafür, wann er hinten gebraucht wird und wann vorne. Saß zum Auftakt gegen Slowenien lange draußen, tat sich schwer gegen England, spielte okay gegen Serbien. Meidet noch das Risiko. 2023 von Bergamo nach Wolfsburg gewechselt und dort auf Anhieb Stammspieler geworden (30 Liga-Spiele, 2 Tore). kicker-Notenschnitt bisher bei dieser EM: 4,0.

Pierre-Emile Höjbjerg

Schlüsselspieler im Mittelfeld, weil er Kampf und Kunst mixen kann. Sehr spielintelligent, aber auch kein Kind von Traurigkeit. Gehörte in München zu Pep Guardiolas Lieblingsschülern. War als Youngster dreimal Deutscher Meister. Mittlerweile ist er 28 und seit vier Jahren bei Tottenham. 254 Premier-League-Spiele zeugen von großer Erfahrung. Guter Distanzschütze. Bei der EM wie sein Team bisher ohne große Ausschlage nach oben wie unten. kicker-Notenschnitt bisher bei dieser EM: 3,33.

Thomas Delaney

Er oder Christian Nörgaard dürfte den gelbgesperrten Morten Hjulmand auf der Doppel-Sechs ersetzen. Delaney kennt Dortmund gut, denn hier spielte er von Juli 2018 bis August 2021, mit dem BVB wurde er dreimal Vizemeister und gewann zum Abschied den DFB-Pokal. Vizemeister wurde er auch 2024 in Belgien mit Anderlecht. Kluger Stratege, mit 32 nicht der sprintschnellste, aber natürlich routiniert. Zwei Kurzeinsätze bei dieser EM. Jetzt soll seine Stunde schlagen. Noch ohne Benotung.

Alexander Bah

Ist auf der rechten Seite zu Hause, wo die Dänen schnell eine Fünfer-Abwehr bilden, wenn der Gegner das Spiel aufbaut. Hat sein Team den Ball, darf er vor ins Mittelfeld. Spielt seit zwei Jahren unter Trainer Roger Schmidt bei Benfica Lissabon, im ersten stand die Meisterschaft, hier hatte er auch mehr Einsätze. Bringt daher auch Champions-League-Erfahrung mit. Bei der EM ein typischer Däne: gut ausgebildet, selten schlecht, noch nicht wirklich stark. kicker-Notenschnitt bisher bei dieser EM: 3,83.

Christian Eriksen

Die Legende! Unvergessen natürlich sein Herzstillstand bei der EM 2021. Spielt jetzt mit Defibrillator. Seine One-Touch-Magie auf dem Feld hat er nicht verloren, kann mit einem Ballkontakt das Spiel beruhigen oder beschleunigen. Stark auch seine Schusstechnik. Wird er aggressiv verteidigt, ist er aber nicht mehr der Stärkste. Seit Dienstag wieder Dänemarks Rekord-Nationalspieler mit 133 Einsätzen im ewigen Duell mit EM-Bankdrücker Simon Kjaer (132). Traf gegen die Slowenen zum 1:0, war der Spieler des Spiels auch gegen Serbien. Blass gegen England. kicker-Notenschnitt bisher bei dieser EM: 3,0.

Jonas Wind

Der Name ist Programm: Ist bei den Dänen zügig unterwegs und pendelt zwischen zweiter Zehner neben Eriksen und zweiter Spitze neben Höjlund. Kam mit der Empfehlung von elf Saisontoren in der Bundesliga 23/24 für Wolfsburg zur EM. Dort wartet er noch auf die Explosion, doch er erarbeitet sich seine Chancen. Bereitete gegen die Slowenen das erste Tor vor. In allen drei Gruppenspielen ausgewechselt. kicker-Notenschnitt bisher bei dieser EM: 3,5.

Rasmus Höjlund

Der Hoffnungsträger! Sieben Tore in 17 Länderspielen. Jung, frech und stürmisch. Vor einem Jahr für 75 Millionen Euro zu ManUnited gewechselt, dort nach etwas Anlaufzeit immerhin mit zehn Toren in 30 Premier-League-Spielen und fünf Treffern in sechs Champions-League-Auftritten, einem bei der 3:4-Niederlage in München. Ist mit 1,92 Metern wuchtig und kann explodieren. Genau darauf warten die Dänen noch bei diesem Turnier. Durchwachsen gegen Slowenien und Serbien, schwach gegen England. Dreimal ausgewechselt. kicker-Notenschnitt bisher bei dieser EM: 4,33.