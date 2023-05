Warsofsky bleibt bei den Augsburger Panthern

Mit David Warsofsky binden die Augsburger Panther einen Führungsspieler für die kommende Saison.

David Warsofsky spielt auch in der kommenden Saison für die Augsburger Panther. Das gaben die Fuggerstädter am Mittwoch bekannt. Der 32 Jahre alte US-Amerikaner war in der abgelaufenen DEL-Saison der punktbeste Verteidiger der Panther mit acht Toren und 13 Vorlagen in 36 Einsätzen. Verletzungsbedingt verpasste er allerdings mehrere Spiele.

Warsofsky gab 2013 sein Debüt in der NHL bei den Boston Bruins, pendelte allerdings zwischen der NHL und der zweitklassigen AHL hin und her. Auf seinen weiteren Stationen bei den Pittsburgh Penguins, den New Jersey Devils und bei Colorado Avalanche sammelte er insgesamt 55 Einsätze in der NHL und verzeichnete dabei elf Scorerpunkte (zwei Tore, neun Assists). Auch in der Nationalmannschaft der USA spielte der Verteidiger kurzzeitig und erreichte bei der Weltmeisterschaft 2016 den vierten Platz. 2021 wechselte Warsofsky zum ERC Ingolstadt, ein Jahr später folgte sein Transfer zu den Augsburgern.

"Dave Warsofsky war in den beiden vergangenen Jahren einer der offensivstärksten Verteidiger der Liga. Er ist ein guter Aufbauspieler, läuferisch stark, kreativ mit der Scheibe und mit großen Qualitäten im Powerplay. Als erfahrener Führungsspieler ist er wichtig für unser künftiges Team und die vielen neuen Gesichter in der Kabine", sagte Augsburgs Trainer Christof Kreutzer.

Warsofsky zeigt sich über seine Vertragsverlängerung erfreut: "Die vergangene Saison war sowohl für mich persönlich als auch für unser Team hart. Ich freue mich deshalb sehr, im August nach Augsburg zurückzukehren und einen Neuanfang zu starten. Die Fans hier sind zweifelsohne erstklassig und haben es verdient, dass wir auf dem Eis in jedem Spiel hart um Punkte kämpfen und ein besseres Jahr spielen."