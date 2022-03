Warriors verlieren in letzter Sekunde - Celtics blicken zur Spitze

Ohne Steph Curry haben die Golden State Warriors auf etwas kuriose Art und Weise verloren. Schwer zu bremsen sind aktuell die Boston Celtics. Die NBA am Montagmorgen.

Die Warriors unterlagen ohne den verletzten Curry gegen die San Antonio Spurs mit 108:110. Keldon Johnson stellte den Sieg der Texaner in der Schlusssekunde sicher, nachdem er zunächst einen Freiwurf vergab, sich dann aber den Rebound schnappte und den Ball in den Ring drückte. Der Spurs-Erfolg vergrößert die Sorgen der Los Angeles Lakers im Kampf um die Teilnahme an den Play-offs. Der spielfreie Rekordmeister rutschte auf Platz zehn im Westen ab, weil die New Orleans Pelicans durch ihr 117:112 gegen die Atlanta Hawks in der Tabelle vorbeizogen - und die elftplatzierten Spurs den Druck weiter erhöhen. Für den Siebten bis Zehnten geht es nach der Regular Season mit der "Play-in"-Runde weiter - einer Vorstufe zu den Play-offs.

An der Spitze im Westen holten die Phoenix Suns nach Verlängerung ein 127:124 gegen die Sacramento Kings - weiterhin ohne den an der Hand verletzten Spielmacher Chris Paul, aber mit einem starken Devin Booker (21 Punkte). Verfolger Memphis Grizzlies hat trotz des 122:98 gegen die Houston Rockets um Dennis Schröder (Topscorer mit 17 Punkten) zwar keine realistische Chance mehr auf Rang eins in der Hauptrunde, profitierte aber von der Niederlage der Warriors und festigte Rang zwei. Auf Rang vier vergrößerten die Utah Jazz den Druck auf Golden State. Das Team vom Großen Salzsee holte ein 108:93 bei den New York Knicks.

Brown und Tatum dominieren

Die Boston Celtics gewannen bei den Denver Nuggets 124:104 und können sich weiter Hoffnung auf Rang zwei der Eastern Conference machen. Daniel Theis steuerte von der Bank aus kommend sieben Punkte bei (alle Ende des ersten Viertels), Jaylen Brown und Jayson Tatum waren mit je 30 Punkten die Leistungsträger bei Boston. Die Celtics, die acht der vergangenen neun Partien für sich entschieden, profitierten von der 88:93-Niederlage der Philadelphia 76ers gegen die Toronto Raptors.

Für Moritz und Franz Wagner gab es im Heimspiel und Kellerduell der Orlando Magic gegen die Oklahoma City Thunder ein 90:85. Franz Wagner kam auf elf Punkte, sein älterer Bruder auf zehn. Bester Schütze bei Orlando war Wendell Carter mit 30 Punkten, zugleich holte der Center 16 Rebounds.

