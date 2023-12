Warriors-Tief setzt sich gegen die Clippers fort - Mavs-Serie zu Ende

Ohne den gesperrten Draymond Green haben die Golden State Warriors die nächste Niederlage kassiert, während die Clippers ihren Lauf fortsetzten. Die Dallas Mavericks mussten sich dem Top-Team des Westens, den Timberwolves, geschlagen geben, Nikola Jokic schnappte sich den nächsten Rekord.

Die Golden State Warriors haben das erste Spiel nach der unbegrenzten Sperre für Draymond Green verloren. Gegen die Los Angeles Clippers um Basketball-Weltmeister Daniel Theis gab es am Donnerstagabend (Ortszeit) ein 113:121. Green hatte zwei Tage zuvor seinen Gegenspieler ins Gesicht geschlagen und war zum vierten Mal in diesem Jahr gesperrt worden. Die NBA sperrte den 34-Jährigen daraufhin auf unbestimmte Zeit. Für die Warriors war es die dritte Niederlage in Folge.

Die Clippers bauten ihre Erfolgsserie derweil auf sechs Siege nacheinander aus und machten dabei auf die Top 6 der Western Conference, die ein sicheres Play-off-Ticket garantiert, weiter Boden gut. James Harden, der mit 28 Punkten und 15 Assists den Meilenstein von 25.000 Karrierepunkten knackte, und Kawhi Leonard (27) führten ihr Team an, von der Bank steuerte Norman Powell noch 21 Zähler bei. Theis kam in 16 Minuten auf 4 Punkte. Auf der Gegenseite fand Klay Thompson mit 30 Punkten (8/12 Dreier) in die Spur zurück, Stephen Curry dagegen schwächelte (17, 3/13 Dreier).

Zuvor hatten die Minnesota Timberwolves sich mit 119:101 gegen die Dallas Mavericks durchgesetzt und kommen damit wie die Boston Celtics auf 18 Siege in 23 Spielen. Kein Team in der Liga hat eine bessere Ausbeute. Luka Doncic verbuchte für die Mavericks zwar starke 39 Zähler und 13 Vorlagen, konnte die Niederlage der Texaner aber nicht verhindern.

Mavs geht die Puste aus - Rekord für Jokic

Dallas, das zuvor vier Spiele in Serie gewonnen hatte, ging erneut ersatzgeschwächt in die Partie, musste unter anderem auf Kyrie Irving und den verletzten Maxi Kleber verzichten. Drei Viertel lang hielten die Texaner dank Doncic trotzdem gut mit, im Schlussabschnitt (19:32) ging den Mavs dann aber die Puste aus.

Boston schlug derweil erneut die Cleveland Cavaliers (116:107) und blieben damit auch im zwölften Heimspiel ungeschlagen. Jayson Tatum (27, 11 Rebounds) und Jaylen Brown (22) hielten die Cavs im vierten Viertel erfolgreich auf Abstand. Der Champion aus Denver hatte gegen die Brooklyn Nets keinerlei Schwierigkeiten, setzte sich im zweiten Viertel zweistellig ab und ließ anschließend keine Spannung mehr aufkommen. Nikola Jokic sammelte sein zehntes Triple-Double der Saison (26, 15 Rebounds. 10 Assists) und stellte damit einen Rekord auf: Der Serbe ist der erste Spieler der NBA-Historie, der in sieben aufeinanderfolgenden Saisons jeweils mindestens zehn Triple-Doubles auflegte.