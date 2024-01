Warriors gedenken Milojevic - Kumingas perfektes Spiel stellt Mullin in den Schatten

Die Golden State Warriors spielen wieder Basketball und haben beim Duell mit den Atlanta Hawks zunächst ihres verstorbenen Co-Trainers gedacht. Die Phoenix Suns schrauben an ihrer Serie, die Milwaukee Bucks gewinnen Spiel eins nach Adrian Griffin. Die NBA am Donnerstag.

Die Golden State Warriors haben im ersten Spiel seit dem Tod ihres Co-Trainers Dejan "Deki" Milojevic gegen die Atlanta Hawks (18-26) mit 134:112 gewonnen. In einer emotionalen Zeremonie und in Anwesenheit der Familie des Verstorbenen erinnerten die Kalifornier an den Serben, der vergangene Woche völlig unerwartet an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben war. Die Spieler trugen beim Aufwärmen Trikots mit seinem Namen, die sie vor dem Spiel auf dem Stuhl niederlegten, auf dem Milojevic immer saß. Zwei Warriors-Spiele waren dem Tod des 46-Jährigen abgesagt und verschoben worden.

Auf dem Court spielte sich Youngster Jonathan Kuminga in den Vordergrund. Und wie! Der 21-jährige Power Forward kam von der Bank ins Spiel und traf alle elf Würfe aus dem Feld (25 Punkte, neun Rebounds). Damit war er am Ende gleichauf mit dem Bestwert, den einst Hall-of-Famer Chris Mullin für die "Dubs" aufgestellt hatte. "Es war eine harte Woche", sagte Kuminga angesichts der tragischen Ereignisse um Milojevic. "Wir mussten uns erst einmal sammeln und sind dann rausgegangen, um Spaß zu haben und das zu tun, was 'Deki' von uns gewollt hätte."

Die "Splash Brothers" Steph Curry (25 Punkte) und Klay Thompson (24) halfen mit je fünf Dreiern tüchtig mit beim Heimsieg, der die Ausgangslage der Warriors (19-22) im Kampf um eine Play-off-Teilnahme verbessert.

Suns drehen Spiel in Dallas

Top in Form sind inzwischen die Phoenix Suns (26-18). Der Erfolg bei den Dallas Mavericks (24-20) ist der siebte Sieg in Serie für das Franchise aus Arizona. Aus einem 16-Punkte-Defizit vor der Halbzeitpause machten Kevin Durant, Devin Booker & Co. noch ein 132:109. Booker war mit 46 Punkten der beste Mann auf dem Platz, 22 davon erzielte er allein im dritten Viertel, als die Suns davonzogen.

Sein Widersacher Luka Doncic markierte für die Mavericks 34 Punkte, konnte die vierte Niederlage im fünften Spiel aber nicht verhindern. Maxi Kleber kam in 22 Minuten auf zwei Punkte sowie je drei Rebounds und Vorlagen. Leistungsträger Kyrie Irving fehlte den Texanern wegen seiner Verletzung am Daumen erneut.

Top-Rookies im direkten Vergleich

Einen weiteren Sieg fuhren die Oklahoma City Thunder (31-13) beim 140:114 bei den San Antonio Spurs (8-36) ein. OKC, gleichauf mit den Minnesota Timberwolves (118:107 in Washington) im Westen ganz vorne, wurde wie so oft vorzüglich angeleitet von Point Guard Shai Gilgeous-Alexander (32 Punkte, zehn Assists), darüber hinaus waren die Augen natürlich auf das Aufeinandertreffen der beiden Top-Rookies Victor Wembanyama (24, zwölf Rebounds, vier Blocks) und Chet Holmgren (17/9/3) gerichtet. "Hut ab vor Vic", sagte Holmgren nach dem Duell der beiden schlaksigen Hünen. "Er ist ein großartiger Spieler und sehr, sehr talentiert. Aber der Job heute war, dieses Spiel zu gewinnen. Thunder gegen Spurs." Job erledigt.

Ihren ersten Auftrag nach der Entlassung von Head Coach Adrian Griffin haben auch die Milwaukee Bucks (31-13) beim 126:116 gegen die Cleveland Cavaliers (26-16) erfüllt. Giannis Antetokounmpo steuerte ein Triple-Double mit 35 Zählern, 18 Rebounds und zehn Assists bei - das 42. seiner NBA-Laufbahn. Assistant Coach Joe Prunty gab von außen die Anweisungen, während die Bucks in finalen Verhandlungen mit Griffin-Nachfolger Doc Rivers stecken.