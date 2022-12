"Warrior" Sarpei hat "Witterung aufgenommen"

Zur Winterpause rangiert der FC Ingolstadt in der Drittliga-Tabelle in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Hans Nunoo Sarpei ist ein wichtiger und flexibel einsetzbarer Baustein im Schanzer-Puzzle. Er fühlt sich wohl, will aber mehr.

Daumen hoch, aber ist der FCI auch auf dem Weg nach oben? Hans Nunoo Sarpei. IMAGO/Stefan Bösl