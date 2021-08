Warnung an die VfB-Jungprofis

Nach dreimal Hansa Rostock in Folge hat Stuttgart in dieser ersten DFB-Pokalrunde einen anderen, allerdings mit dem BFC Dynamo nicht weniger unangenehmen Gegner zugelost bekommen. Die vielen Jungprofis sind gewarnt.

Die Ausgangslage im Pokal ist für die Profiklubs immer die gleiche: Jeder will sie fallen sehen im Duell klein gegen groß. Dabei spielt weniger die individuelle Qualität, als die mentale Stärke eine große Rolle, wer sich am Ende durchsetzt. "Es ist eine Frage der Einstellung", erklärt Trainer Pellegrino Matarazzo, dem es wichtig ist. "jeden Gegner ernstzunehmen. Auch Mannschaften aus der 3. Liga oder der Regionalliga verfügen über Qualität". Dazu komme, dass die Kontrahenten aus den unteren Klassen bereits im gewohnten Rhythmus sind. "Dynamo hat zum Beispiel schon drei Pflichtspiele absolviert, während wir noch keines hatten. Dazu kommt die Euphorie, wenn es gegen einen Bundesligisten geht."

Die aus des Gegners Ecke bereits nach Stuttgart hallt. Mit Blick auf das heimische Sportgelände, das am Samstag je nach Erlaubnis der Behörden mit bis zu 3800 Zuschauern gefüllt sein könnte, sagt BFC-Kapitän Andreas Pollasch: "Es ist klein, es ist eng, es ist eklig." Unangenehm, wie man auch als Mannschaft sein will. Mit der Unterstützung der eigenen Anhänger, die den Ruf genießen und pflegen, die jeweiligen Gäste entsprechend zu behandeln, um sie bestmöglich aus dem Konzept zu bringen.

Eine Herausforderung für die vielen jungen Profis im Kader der Schwaben, die mental die sportliche übertreffen dürfte. Der Frage, ob er Klimowicz und Co. extra darauf vorbetreitet, weicht Matarazzo aus. "Darauf will ich nicht detailliert eingehen", so der Chefcoach, der auf die besonderen Begebenheiten, die von den Tribünen auf die Mannschaft herunterprasseln werden, natürlich in den Besprechungen vor der Partie eingehen wird. Mit dem Vertrauen, "dass die Spieler im Laufe ihrer Karriere schon mit solchen Situationen konfrontiert wurden".

Matarazzo warnt vor Stürmer Beck

Sportlich wurde die Mannschaft gestern an die Aufgabe herangeführt. Berlin verfüge auch als Regionalligist über "die eine oder andere Waffe, zum Beispiel lange Bälle oder einen großen Stoßstürmer mit dem erfahrenen Christian Beck, der Drittligaerfahrung besitzt". Und der weiß, wie man die Großen ärgert. Mit dem 1. FC Magdeburg kegelte der 33-Jährige 2014/15 und 2017/18 den FC Augsburg aus dem Wettbewerb. "Er ist kopfballstark und im Strafraum sehr präsent", so Matarazzo, der folgende Auffälligkeiten im Berliner Spiel hervorhebt: "Das ist eine Mannschaft, die kompakt verteidigt und versucht, Räume eng zu machen. Sehr auffällig sind ihre Standards: Sie schlagen alle Bälle in den Strafraum, ob aus der eigenen Hälfte oder sogar nach Einwürfen." Um eben die Stärken Becks gewinnbringend nutzen zu können.