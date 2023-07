Warnschuss zur richtigen Zeit: Rehm und Mannheim auf der Suche nach Stabilität

Nach der Achterbahnfahrt aus Auswärts- und Heimleistung ist der SV Waldhof in seiner fünften Spielzeit in der 3. Liga in Folge vor allem um Stabilität bemüht. Die Generalprobe vor Saisonstart gegen Eintracht Frankfurt II stellte den neuen Trainer nicht zufrieden.

In der Tat stand beim Waldhof am Ende der abgelaufenen Spielzeit eine durchaus bemerkenswerte Bilanz zu Buche: Während der SVW in der Heimtabelle mit 46 Punkten von Platz eins grüßte, so stand in der Auswärtstabelle ein ernüchternder 17. Rang (14 Punkte). Folglich ist es wohl nicht zu sehr ins Blaue geraten, wenn man davon ausgeht, dass sich auch die Verantwortlichen in Baden-Württemberg eine Annäherung der Tabellenplätze zwischen der Heim- und Auswärtsbilanz wünschen.

Wofür es dann am Ende reicht, bleibt abzuwarten. Sicherlich tut der Waldhof erst einmal gut daran, kleine Brötchen zu backen. Vor der vergangenen Saison hatte der Aufsichtsratsvorsitzende Bernd Beetz ohne Not Druck aufgebaut, indem er den Aufstieg als Ziel ausgerufen hatte. Der wurde letztlich deutlich verfehlt - was unter anderem dazu führte, dass Christian Neidhart als Trainer gehen musste und mit Rüdiger Rehm ein alter Bekannter an die Seitenlinie geholt wurde.

Rehm trägt die Waldhof-DNA in sich

Eine Sache könnte Rehm im Vergleich zu seinem Vorgänger einen entscheiden Vorteil liefern - er bringt die SVW-DNA mit, die er zwischen 1997 und 2001 bereits als aktiver Spieler im Trikot von Mannheim aufsaugte. Dies wird dafür sorgen, dass er mehr Kredit als sein Vorgänger besitzt. Aber auch mit dem großen Umbruch, der im Kader vollzogen wurde, sollte die Erwartungshaltung erst einmal klein gehalten werden.

Unter anderem mit den Abgängen von Dominik Martinovic, Marc Schnatterer und Marco Höger gilt es, drei nun wegfallende elementare Eckpfeiler der Vorsaison zu ersetzen. Während der Abgang Martinovics vor allem aufgrund seine 19 Scorer (zwölf Tore, sieben Vorlagen) schwer wiegt, brechen mit Schnatterer und Höger zwei Routiniers weg, deren Erfahrungsschatz es erst einmal aufzufangen gilt.

Rehms Kader frühzeitig zusammen

Mit Malwin Zok, Per Lockl, Jalen Hawkins, Jonas Carls, Julian Rieckmann, Tim Sechelmann, Minos Gouras, Samuel Abifade, Angelo Gattermayer und Yann Mabella sind insgesamt zehn Neuzugänge verpflichtet worden. Mit dem Franzosen Madeno Albenas könnte ein weiterer Folgen - dies ist jedoch noch offen. Rehm ließ sich diesbezüglich nicht in die Karten schauen. "Es kann sein, dass er noch kommt. Es kann aber auch sein, dass er nicht mehr kommt." Besonders in der Defensive lag das Hauptaugenmerk - mit 65 Gegentoren hatte der SVW die geteilt drittschwächste Abwehrreihe der Liga. Vor allem die defensiven Sechelmann, Carls und Rieckmann sollen dabei helfen, dass diese Anzahl reduziert wird.

Die Vorbereitung der Mannheimer war ergebnistechnisch durchwachsen. Zwei Siege stehen zwei Niederlagen und ein Remis gegenüber. Dabei gingen die letzten beiden Partien gegen Zweitligist Elversberg (0:2) und die Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt (0:1) verloren. Während Rehm dem Test gegen Zweitligist Elversberg noch Positives abgewinnen konnte, so sorgte besonders der Auftritt im letzten Test gegen die Hessen - gleichzeitig die Generalprobe vor Saisonstart - nicht unbedingt für Jubelsprünge.

Rehm: "Jeder ist dem Leistungsprinzip untergeordnet"

"Jetzt gilt es nochmal, dass sich jeder den Kopf wäscht und sich so anbietet, dass wir ihn am nächsten Samstag aufs Feld schicken können. Jeder ist dem Leistungsprinzip untergeordnet, heute war ich mit vielen nicht einverstanden", so Rehm gegenüber dem "Mannheimer Morgen". Besonders in der ersten Halbzeit sei es "zu wenig" gewesen. Es sei "etwas Negatives" im Spiel gewesen, "das wir so nicht erwartet haben".

Es könnte ein Warnschuss zur richtigen Zeit sein, denn Rehm hat einen Vorteil: Sein Stammkader stand bereits zu Beginn der Vorbereitung zur Verfügung - anders als bei seinen Vorgängern. Dies könnte ein entscheidendes Pfund sein auf der Suche nach der Stabilität.