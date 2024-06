Warnschüsschen zur rechten Zeit? "Sonst würden wir uns vielleicht zu sehr ausrasten"

Die österreichische Nationalmannschaft feierte gegen Serbien den sechsten Sieg in Folge. Nach einem fulminanten Start lief im Offensivspiel in der zweiten Halbzeit jedoch nicht mehr viel zusammen. Christoph Baumgartner konnte dem "Warnschüsschen" auch etwas Positives abgewinnen.

Als Patrick Wimmer (10.) und Christoph Baumgartner (13.) die österreichische Nationalmannschaft im Testspiel gegen Serbien per Doppelschlag früh mit 2:0 in Führung brachten, schien sich das nächste Schützenfest im Wiener Ernst-Happel-Stadion anzukündigen. Anders als die Türkei beim 6:1 im März zerfiel die Elf von Dragan Stojkovic jedoch nicht in ihre Einzelteile - ganz im Gegenteil. Am Ende durfte Österreich vor 37.800 Zuschauern über einen knappen 2:1-Heimsieg jubeln, bei dem aus rot-weiß-roter Sicht vor allem in der zweiten Halbzeit noch Luft nach oben war.

Im österreichischen Lager zeigte man sich über das "Warnschüsschen" zwei Wochen vor dem EM-Start sogar einigermaßen erfreut. "Sonst würden wir uns vielleicht zu sehr ausrasten. Das wäre schlecht", erläuterte Christoph Baumgartner, der mit kicker-Note 2,0 zum "Man of the Match" mutierte, nach dem Match in der Mixed Zone. Als Grund für den Leistungsabfall in Halbzeit zwei führte der Leipzig-Legionär auch die jüngsten Trainingseinheiten an. "Wir haben echt hart trainiert in den letzten Tagen. Dass dann vielleicht ein bisschen Müdigkeit in den Kopf kommt, ist ganz normal, glaube ich." Und: "Es waren doch einige Spieler, die vielleicht noch nicht so oft in der Mannschaft gespielt haben."

Einer davon war Alexander Prass, der am Dienstag sein fünftes Länderspiel für die A-Nationalmannschaft absolvierte. "Ich denke, mein Auftritt war in Ordnung. Es geht natürlich immer besser, aber ich glaube, dass es okay war", meinte Prass, der auf der für ihn ungewohnten Position des Linksverteidigers zum Einsatz kam und dabei eine solide Leistung zeigte (kicker-Note 3,5). Über den Auftritt in der zweiten Halbzeit werde man noch sprechen, kündigte Prass an: "Ich denke, dass wir uns nicht ganz einig waren, ob wir den Ball in den eigenen Reihen halten oder wirklich zielstrebig weiter nach vorne spielen wollen."

Rangnick lobt Defensivverhalten

Für Ralf Rangnick erfüllte das Testspiel gegen die Serben indes voll und ganz seinen Zweck. "Wir haben viele Erkenntnisse gewonnen. Es war eine fantastische erste halbe Stunde, viel besser kann man nicht starten", geriet der 65-Jährige im ORF-Interview ins Schwärmen. Besonders zufrieden zeigte sich Rangnick mit dem Defensivverhalten seiner Spieler, die trotz Serbiens Feldüberlegenheit auch nach Wiederbeginn nicht viel zuließen. "Wenn wir es bei der EM schaffen, richtig gut zu verteidigen, sind wir ziemlich nah dran, was ich mir für die EURO wünsche."

Vor dem EM-Auftaktspiel gegen Frankreich am 17. Juni bestreitet Österreich am Samstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) noch ein letztes Freundschaftsspiel in der Schweiz. Wie Rangnick ankündigte, wird bei diesem Heinz Linder im Tor stehen. Serbien, das bei der Endrunde in Deutschland auf England, Slowenien und Dänemark trifft, testet indes zeitgleich in Schweden.