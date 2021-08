Warner peilt die 9000 an - Wellbrock nicht zu stoppen - Jungfleisch im Finale

Der zweite Mittwoch der Spiele von Tokio startete aus deutscher Sicht mit einem Paukenschlag. Die Splitter des Tages ...

+++ Hockey: Deutsche Medaillen-Serie gerissen +++

Die Medaillenserie der deutschen Hockey-Männer bei Olympischen Spielen ist gerissen. Die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi unterlag Rekord-Olympiasieger Indien im Spiel um Bronze mit 4:5 (3:3) und holte damit erstmals seit den Sommerspielen 2000 in Sydney kein olympisches Edelmetall. Zwischenzeitlich hatte das deutsche Team bereits mit 3:1 geführt.

+++ 110 m Hürden: Parchment schlägt Holloway +++

Der Jamaikaner Hansle Parchment hat überraschend Olympia-Gold über die 110 Meter Hürden gewonnen. Der 31-Jährige setzte sich am Donnerstag auf den letzten Metern in 13,04 Sekunden vor Weltmeister Grant Holloway aus den USA durch (13,09). Parchments Landsmann Ronald Levy holte in 13,10 Sekunden Bronze.



Vor fünf Jahren in Rio de Janeiro hatte der Jamaikaner Omar McLeod Gold gewonnen. Parchment wiederum war 2012 in London zu Bronze gesprintet. Der EM-Vierte Georg Traber aus Tübingen war im Vorlauf ausgeschieden.

+++ Hochsprung: Jungfleisch im Finale, Onnen nicht +++

Die EM-Dritte Marie-Laurence Jungfleisch (Tübingen) ist ins olympische Hochsprung-Finale eingezogen. Die 30 Jahre alte Sportsoldatin sprang die zur direkten Qualifikation für die Entscheidung am Samstag (12.35 Uhr MESZ) geforderten 1,95 m im zweiten Versuch. Jungfleisch war 2021 zuvor nicht über 1,90 hinausgekommen.



Die deutsche Meisterin Imke Onnen (Hannover) ist mit 1,86 m dagegen ausgeschieden. Insgesamt erreichten 14 Springerinnen auf direktem Weg das Finale.

+++ Siebenkampf: Schäfer im Weitsprung mau +++

Die Frankfurterin Carolin Schäfer hat einen empfindlichen Rückschlag am zweiten Wettkampftag in Tokio erlebt. Im Weitsprung kam die 29-Jährige am Donnerstag nur auf schwache 5,78 Meter und rangiert auf Rang zwölf mit 4584 Punkten. Die Bestleistung der früheren WM-Zweiten und Olympia-Fünften steht bei 6,57 Metern. Vanessa Grimm (24) vom Königsteiner LV sprang in der glühenden Hitze des Olympiastadions auf 5,94 Meter und steht vor dem ausstehenden Diskuswurf und dem 800-Meter-Lauf mit 4480 Punkten auf dem 18. Platz.

Ein enges Rennen um den Olympiasieg liefern sich die niederländische Ex-Europameisterin Anouk Vetter (4965 Punkte) und Nafissatou Thiam (Belgien), die nur vier Zähler weniger sammelte.

+++ Sprint-Staffel: Frauen souverän ins Finale +++

Die deutschen Sprinterinnen haben in der Staffel das Finale über die 4 x 100 m erreicht. Rebekka Haase (Wetzlar), Alexandra Burghardt (Burghausen), Tatjana Pinto (Paderborn) und Gina Lückenkemper (Berlin) gewannen am Donnerstagmorgen ihren Vorlauf in 42,00 Sekunden und erzielten insgesamt die drittbeste Zeit.

+++ Karate: Jüttner scheidet früh aus +++

Jasmin Jüttner ist bei der olympischen Karate-Premiere in der ersten Ausscheidungsrunde gescheitert. Die 28-Jährige aus Frankfurt (Main) kam in der Disziplin Kata auf durchschnittlich 24,29 Punkte und verpasste damit den Sprung in die Platzierungsrunde. Jüttner war im Kampfsporttempel Nippon Budokan als erste deutsche Karateka auf die Matte gegangen.

+++ Skateboard: Edtmayer mit Gips 15. +++

Skateboarder Tyler Edtmayer hat sich trotz eines gebrochenen Arms seinen Olympia-Traum erfüllt. Der 20-Jährige lieferte trotz Schmerzen im linken Arm eine ordentliche Leistung ab, für das olympische Finale der besten acht Park-Fahrer reichte es aber nicht. Edtmayer landete mit 61,78 Punkten auf dem 15. Rang von insgesamt 20 Startern.



"Mir ist ein großer Stein vom Herzen gefallen, es war eine extrem harte Woche für mich, vor allem mental. Auch mit den Punkten bin ich mehr als zufrieden", sagte Edtmayer. Der deutsche Meister aus Inningen in Bayern hatte sich in seinem ersten Training auf der olympischen Anlage die linke Speiche gebrochen.

Trat mit Gips an: Tyler Edtmayer. Getty Images

+++ Zehnkampf: Warner auf 9000-Punkte-Kurs +++

Zehnkämpfer Damian Warner eilt dem Olympiasieg und der 9000-Punkte-Marke entgegen. Zu Beginn des zweiten Wettkampftages in Tokio verbesserte der 31 Jahre alte Kanadier über 110 m Hürden die bisherige olympische Zehnkampf-Bestmarke von Frank Busemann um eine Hundertstel auf 13,46 Sekunden.



Nach sechs Disziplinen führt der Bronzemedaillen-Gewinner von Rio 2016 mit 5767 Punkten vor dem Australier Ashley Moloney (5605) und seinem Landsmann Pierce Lepage (5454). Weltrekordler Kevin Mayer (Frankreich) ist Vierter (5327). Der nunmehr einzige deutsche Starter Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) blieb in 14,73 Sekunden über seiner Saisonbestleistung (14,50) und liegt mit 5133 Punkten auf Platz 13. Weltmeister Niklas Kaul (Mainz) war am Mittwoch beim 400-m-Lauf wegen einer Fußverletzung ausgestiegen.



+++ Kajak: Hering-Pradler, Hake ausgeschieden +++

Sabrina Hering-Pradler aus Hannover hat nur das olympische B-Finale im Kajak-Einer über 500 Meter erreicht. Nach einem guten Start kam sie am Donnerstag auf dem Sea Forest Waterway in Tokio auf Rang vier im Halbfinale. Für das A-Finale wäre ein Platz unter den ersten Zwei notwendig gewesen. Jule Hake aus Lünen fuhr im selben Halbfinallauf auf Rang fünf und fährt nun im C-Finale.

+++ Canadier: Jahn verpasst Einer-Finale +++

Canadier-Fahrerin Lisa Jahn aus Berlin hat das olympische Finale bei der Premiere dieser Disziplin in Tokio verpasst. Die 27-Jährige Berlinerin paddelte am Donnerstag im Einer-Halbfinale über 200 Meter auf Rang sieben und fährt somit nur im B-Finale auf dem Sea Forest Waterway. Sophie Koch aus Karlsruhe hatte zuvor den Einzug ins Halbfinale verpasst. Im Zweier-Wettbewerb haben beide gemeinsam noch eine weitere Chance.

+++ Schwimm-Marathon: Wellbrock unwiderstehlich +++

Großer Vorsprung: Florian Wellbrock im Wasser der Tokio-Bucht. Getty Images

Florian Wellbrock ist Olympiasieger über zehn Kilometer im Freiwasserschwimmen. Der 23-Jährige gewann am Donnerstag in Tokio die erste olympische Goldmedaille für den Deutschen Schwimm-Verband seit den Siegen von Britta Steffen in den Beckenwettbewerben vor 13 Jahren.

+++ Unwetterlage droht: Wird Golf-Turnier verkürzt? +++

Dem olympischen Golf-Turnier der Damen droht wegen eines möglichen Unwetters eine Verkürzung auf drei statt vier Runden. Am Samstag, dem eigentlichen Finaltag, könnte nach den Vorhersagen der Meteorologen eine tropische Wetterlage über dem Kasumigaseki Country Club entstehen. Für Deutschland sind Sophia Popov und Caroline Masson auf dem Par-71-Kurs im Norden von Tokio am Start.



"Wir haben den Spielerinnen mitgeteilt, dass wir möglicherweise gezwungen sind, das Turnier auf 54 Löcher zu reduzieren", sagte die technische Delegierte des Turniers, Heather Daly-Donofrio. "Wir werden die Wetterlage weiter verfolgen." Wann diese Entscheidung getroffen wird, steht noch nicht fest. "In einer idealen Welt würden wir das entscheiden, bevor die Spielerinnen in ihre dritten Runde starten. Wir hoffen, dass sich die Wetterlage ändert und wir dann am Samstag unsere letzte Runde sauber zu Ende spielen können", sagte Daly-Donofrio.

+++ Brände: Antikes Olympia in Gefahr +++

Ein neuer Waldbrand in Griechenland gefährdet das Dorf Olympia auf der Halbinsel Peloponnes. Der griechische Zivilschutz ordnete am Mittwochnachmittag per SMS an die Einwohner an, den Ort zu verlassen. In unmittelbarer Nähe befindet sich die berühmte antike Stätte Olympia, bei der vor den Spielen stets das Olympische Feuer entzündet wird.



"Wir haben all unsere Einsatzkräfte nach Olympia geschickt, um Menschenleben und unsere antike Tradition zu retten", sagte der Bürgermeister von Pyrgos dem griechischen Sender Open. Kulturministerin Lina Mendoni sei auf dem Weg von Athen nach Olympia, berichtete derweil das griechische Staatsradio. Bei verheerenden Bränden waren 2007 in dieser Region im Westen des Peloponnes Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Die antike Stätte von Olympia war damals schwer beschädigt worden.

+++ Timanovskaya in Warschau angekommen +++

Die belarussische Leichtathletin Kristina Timanovskaya ist am Mittwochabend von Wien nach Warschau geflogen. Das bestätigte das österreichische Außenministerium. In Polen hat sie Asyl beantragt und inzwischen ein humanitäres Visum erhalten. Die 24-jährige Olympia-Teilnehmerin hatte aus Sicherheitsgründen auf ihrem Flug von Tokio nach Polen einen mehrstündigen Zwischenstopp in Wien gemacht, wo sie von der Öffentlichkeit abgeschirmt und streng bewacht wurde.

Die Sportlerin hat nach eigenen Angaben einen Entführungsversuch durch belarussische Kräfte in Japan hinter sich.

