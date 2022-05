Warnecke erklärt: "Der Schmerzmittelgebrauch ist sehr alarmierend"

Arzt und Ex-Schwimmer Mark Warnecke steht dem kicker als Gesundheitsexperte zur Verfügung. Diesmal wirft der 52-Jährige einen Blick auf den Amateurfußball, warnt dabei vor beliebten Medikamenten und dass es am Ende des Spiels nicht nur um die Muskeln geht.

Fangen wir mal von hinten an. Was ist vom beliebten Bier nach dem Spiel zu halten?

Alkoholfreies Bier ist durchaus ein Getränk, das man trinken kann. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass ein normales Bier nicht positiv zur Regeneration beiträgt. Alkohol ist und bleibt ein Gift für den Körper, das abgebaut werden muss.

Im Amateurfußball sind viele junge Spieler unterwegs, die am Vorabend gerne mit ihren Kumpels unterwegs sind und schonmal mit leichtem Kater antreten. Was ist da im Körper los und ist das gefährlich?

Die allgemeine Meinung dazu ist ja, dass Alkohol bzw. Bier den Körper dehydriert. Andere Studien sehen die Dehydrierung gar nicht als das Problem an. Letztlich spielt das aber gar nicht die Rolle. Denn der Kater am Tag danach ist ja ein Zeichen, dass man dem Körper nichts Gutes getan hat. Der Alkohol ist halt ein Nervengift, deswegen verhält man sich im Rausch ja auch so, wie man sich eben verhält (lacht). Wenn man am nächsten Tag dann auf den Platz geht, hat das entsprechend auch keine guten Auswirkungen. Man fühlt sich insgesamt nicht gut mit einem Kater, fängt an zu schwitzen, obwohl es keinen Grund dafür gibt, bekommt Herz-Kreislauf-Probleme und kommt nicht richtig in die Gänge. Der gesunde Menschenverstand sagt einem ja schon, dass das nicht gut ist. Also mit Kater zu kicken, sollte aus gesundheitlichen Aspekten unbedingt vermieden werde. Unter Umständen kann es sogar lebensgefährlich werden.

Viele Amateure nehmen den Sport sehr, sehr ernst - da gibt es weder vor oder nach dem Spiel ein Bier. Was kann ich vor und während des Spiels denn trinken, um meine Leistungsfähigkeit optimal auf den Platz zu bringen?

Infos zur Person Mark Warnecke Mark Warnecke ist Arzt und ehemaliger Topschwimmer. Bei den Olympischen Spielen in Atlanta gewann er 1996 die Bronzemedaille im Brustschwimmen. Mit 35 Jahren feierte Warnecke ein vielbeachtetes Comeback und wurde 2005 ältester Schwimm-Weltmeister. Ein selbst entwickeltes Aminosäurepräparat zu dieser Zeit war der Startschuss für seine Firma AMSport.

Das ist im Fußball zum Glück nicht ganz so kompliziert wie beim Triathlon oder bei Marathonveranstaltungen. Bei diesen Sportarten muss sehr auf die Effektivität der Flüssigkeitszufuhr geachtet werden. Das ist beim Fußball nicht ganz so entscheidend. Man sollte einfach nicht mit Durst zum Spiel gehen. Es gibt ja auch den Spruch: 'Der Durst kommt immer zu spät.' Das stimmt zwar auch nur bedingt, aber da ist schon was dran. Man sollte sich rundum wohl fühlen, das gilt gleichermaßen fürs Essen. Weder satt noch hungrig, nicht durstig sein und keinen Wasserbauch haben.

Im Sommer muss man den Flüssigkeitsverlust natürlich schon ausgleichen. Dabei ist ein isotonisches Getränk übrigens nicht der schnellste Flüssigkeitslieferant, sondern 'leicht unter isotonisch'. Das heißt, wenn man sich also mit einem Pulver ein isotonisches Getränk herstellt und zehn Prozent mehr Flüssigkeit verwendet, ist das Getränk im optimalen Bereich und bekommt den Flüssigkeitsverlust am schnellsten ausgeglichen. Gleichzeitig kann vor allem in der zweiten Halbzeit mit einem kohlenhydratreichen Getränk gearbeitet werden, um die Leistungsfähigkeit ein bisschen länger zu erhalten.

Marco Reus sieht man vor den Spielen öfter, wie er sich eine kleine Ampulle reinzieht. Was ist da drin?

Gels, Powershots und Co.: Nahrungsmittelergänzung ist längst im Fußball angekommen. imago images/Revierfoto

Die kleine blaue Ampulle ist der Powershot, den ich ganz gut kenne, weil ich den entwickelt habe. Das nehmen viele Spieler, um sich aufzupushen. Das ist bei den Spielern aber ganz unterschiedlich. Einige Spieler nehmen das auch erst in der Halbzeit. Da geht es tatsächlich um eine zusätzliche Aktivierung und um eine bessere Konzentration, da ist etwa Koffein mit drin. Das ist aber nicht jedermanns Sache, das muss klar gesagt werden. Häufig unterschätzt wird, dass gerade zum Ende des Spiels nicht nur die Leistung der Muskeln nachlassen, auch die Konzentration lässt nach. Schüsse weit über das Tor können auch eine Folge dieser Kombination sein, der Powershot kann helfen, dann besser zu fokussieren.

Auch der Amateur sollte vor dem Spiel nicht grillen. Mark Warnecke

Spielt Ernährung eine Rolle oder gilt das nur im Profibereich? Also ist es sinnvoll, am Vorabend Kohlenhydrate zu tanken oder reichen da normale Vorräte im Körper für 90 Minuten ohnehin aus?

Die Ernährung spielt ja im Allgemeinen eine sehr wichtige Rolle und genauso tut sie es auch im Amateurbereich. Aber Ernährung sollte nie kompliziert, sondern einfach sein. Eine gesunde Mischkost über den Tag ist völlig ausreichend.

Ein Profi muss natürlich noch ganz andere Sachen beachten, alleine schon durch die hohe Taktung der Spiele heutzutage. Da ist die Ernährung sportoptimiert und kontrollierter. Da wird von Spiel zu Spiel und Training zu Training gelebt und darauf muss die Ernährung abgestimmt werden. Dagegen kann der Amateur dazwischen auch mal sündigen - egal in welcher Form. Aber auch der Amateur sollte vor dem Spiel nicht grillen.

Schmerzmittel vor dem Spiel sind weit verbreitet, was eine NADA-Studie zuletzt bestätigte. Wie gefährlich sind Ibuprofen und Co.?

Klar ist das gefährlich. Ibuprofen und Diclofenac verzögern sogar zusätzlich die Heilung von solchen Verletzungen. Das Gewebe, was eigentlich verletzt ist, regeneriert langsamer. Das Problem der Medikamente ist zudem, dass sie auch das Herz-Kreislauf-System belasten, bis hin zum Herzinfarkt. Auch treten gehäuft Magen-Darm-Geschwüre mit Blutungen auf, es passiert also mehr als nur eine kleine Magenreizung. Der Schmerzmittelgebrauch ist wirklich als sehr alarmierend zu betrachten und nicht nur im Fußball so. Da sind mir etliche Spieler aus dem Eishockey oder Handball und Leistungssportler bekannt, die ohne diese Medikation gar nicht auskommen. Da sollten die Sportler wirklich aufpassen und sich auskurieren.

Superfoods wie Quinoa, Algen, Chiasamen sind stark in Mode. Gibt es da ein heißes Ding, was für den Amateurkicker interessant wäre?

Obwohl ich damit selbst rumhantiere, würde ich da nichts heiß empfehlen und sagen: 'Damit wird dein Leben besser'. Da bin ich sehr pragmatisch aufgestellt und das haben die Jahre, in denen ich mich sehr intensiv damit beschäftige, auch gezeigt, dass sich die sogenannten Superfoods ja schnell abwechseln. Ich bin ein fester Vertreter und Fan der normalen gesunden Mischkost und nicht von irgendwelchen Modeerscheinungen, die gerade bei den Superfoods immer wieder auftreten. Ich verwende diese Superfoods wie normale Rohstoffe und nutze deren Vorteile, aber nicht wegen der reininterpretierten Wunder.

Wie kann ich nach dem Spiel meine Muskeln bei der Regeneration unterstützen?

Ja, dazu gibt es sehr spannende Studien. Beispielsweise weiß man, dass ein klassischer hochwertiger Whey-Protein-Shake die Regeneration fördert und zudem die Verletzungsanfälligkeit mindert - also der klassische hochwertige Proteinshake. Natürlich gehören nach einer hohen Belastung auch Kohlenhydrate dazu, um möglichst schnell wieder zu regenerieren.

