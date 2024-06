Warm bleibt am Panzenberg

Jan-Luca Warm wird weiter die rechte Abwehrseite des Bremer SV beackern. Der 25-Jährige, der seit 2021 beim BSV spielt, hat seinen Vertrag verlängert. Seit seinem Wechsel vom Blumenthaler SV bestritt der Dauerbrenner 108 Pflichtspiele für die Bremer. "Wir sind froh, dass Jan-Luca in die vierte Saison mit uns geht. Er reißt die rechte Seite mit Tempo ab wie kein anderer und hat sich toll weiterentwickelt. Jan-Luca ist ein super Typ, der perfekt in die Truppe passt. Er macht das eine oder andere Späßchen, ist fleißig und immer beim Training. Er investiert viel in die Mannschaft. Diese Vertragsverlängerung ist für uns von großer Bedeutung", freut sich Sportchef Ralf Voigt.