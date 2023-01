Warf Häfner das entscheidende Tor mit einem Schlüsselbeinbruch?

Die deutsche Nationalmannschaft hat die Handball-WM mit einem befriedigenden fünften Platz beschlossen. Der erleichterte Bundestrainer Alfred Gislason berichtete nach dem Norwegen-Spiel auch von Personalsorgen.

Neuntes WM-Spiel, siebter Sieg - die DHB-Auswahl atmete zum Abschluss der Endrunde in Polen und Schweden durchaus erleichtert auf. "Ich bin sehr stolz auf den fünften Platz, aber vor allem auf die Art und Weise, wie die Mannschaft das hier gemacht hat", erklärte Gislason im Anschluss an das 28:24 (16:13) im zweiten WM-Vergleich mit Norwegen am Sonntag in Stockholm. Der Isländer nannte es einen "Riesenerfolg" und ergänzte: "Viele Jungs sind als Talente angereist und kehren als international gute und anerkannte Spieler zurück."

Der Bundestrainer, der "unbedingt mit einem Sieg aus dem Turnier gehen" wollte, sei "sehr zufrieden". Begeistert hatten den 63-Jährigen besonders zwei Spieler, die bei der Handball-WM noch nicht allzu viele Einsatzzeiten erhalten hatten. Luca Witzke, der fünf Treffer markierte, habe vorne wie hinten ein "überragendes Spiel" gemacht. Der nachnominierte Lukas Stutzke brachte laut Gislason "deutlich mehr Gefahr aus dem Rückraum" und erwies sich obendrein als "sehr starker Abwehrspieler".

Sorgen bereiteten Gislason derweil zwei Leistungsträger: Der bei der WM überzeugende Youngster Julian Köster erlitt im ersten Abschnitt einen Pferdekuss, weswegen der Bundestrainer "nichts riskieren" wollte und den Gummersbacher auf der Bank ließ. "Ich hoffe, dass die Verletzungen der Spieler nicht gravierend sind", sagte Gislason und bezog sich dabei besonders auf Linkshänder Kai Häfner.

Es lief die 48. Spielminute, in der Kiels Kreisläufer Petter Överby recht unmotiviert aus dem Mittelblock rumpelte und mit dem Ellenbogen Häfner umräumte. Dieser musste behandelt werden, fasste sich mit schmerzverzerrtem Gesicht ans Schlüsselbein. Häfner kehrte in der Schlussphase aber zurück ins Spiel und erzielte auch das entscheidende 27:24, durch das den Norwegern endgültig der Stecker gezogen wurde. "Wir befürchten, dass Kai Häfner das Schlüsselbein gebrochen hat", so Gislason am ZDF-Mikrofon. "Er hat am Ende aber trotzdem gespielt."

Diesmal stiehlt Wolff Bergerud die Show

Bester deutscher Spieler und verdienter "Man of the Match" war allerdings Andreas Wolff, der 18 Paraden (davon drei Siebenmeter) zeigte, eine Fangquote von 43 Prozent aufwies und damit Torbjörn Bergerud anders als im letzten Hauptrundenspiel die Show stahl. "Wir haben uns in der erweiterten Weltspitze zurückgemeldet", erklärte Wolff nach den intensiven 60 Minuten und sah "eine gute Basis für das nächste Jahr".

Das ist auch etwas, was ich noch nicht erlebt habe. Alfred Gislason über das EM-Eröffnungsspiel

Dann findet in Deutschland die Heim-EM statt. Wolff würde in einem Jahr gerne "mindestens ein oder eher zwei, drei, vier Plätze" gutmachen. Also eine Medaille holen. Gegen die hätte auch Gislason nichts einzuwenden. Auf das Eröffnungsspiel im Düsseldorfer Fußballstadion, für das bereits 40.000 Karten verkauft wurden, freut er sich schon jetzt. "Ich war im Sommer in diesem Stadion und habe mir das alles angeguckt", erklärte Gislason: "Sie haben mir gezeigt, wie das aussehen wird. Das ist auch etwas, was ich noch nicht erlebt habe. Wenn dieses Stadion ausverkauft wird, freue ich mich riesig, das miterleben zu dürfen."

Für Gislason "fehlt nicht viel" zur Weltspitze

Auch Kapitän Johannes Golla, der eine starke WM spielte, denkt voraus. "Alle Spieler, die schon einmal ein Heim-Turnier gespielt haben, schwärmen davon. Grundsätzlich ist es unser Ziel, wieder in die absolute Weltspitze zu kommen. Mit der Euphorie in der Heimat im Rücken wollen wir voll angreifen", stellte der 25-Jährige klar. Gislason glaubt an sein Team: "Viel fehlt nicht, um den ganz Großen ein Bein zu stellen."

Ob einer möglichen Vertragsverlängerung, über die der DHB schon bei der nächsten Präsidiumssitzung im Februar sprechen will, ließ sich Gislason nichts entlocken. "Ich habe keine Ahnung, mir ist das neu", so Gislason, der dabei lachte: "Wir haben gar nicht darüber gesprochen. Wir werden uns irgendwann zusammensetzen. Ich habe überhaupt keinen Stress. Ich bin sehr locker, das kann von mir aus auch ein Jahr warten."