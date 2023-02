"Waren auf dem besten Weg": Zorniger beklagt "zu viele Komplettausfälle"

Ein sichtlich unzufriedener Alexander Zorniger hat die Niederlage der SpVgg Greuther Fürth in Karlsruhe auf "zu viele Komplettausfälle" zurückgeführt.

Alles schien für das Fürther Kleeblatt zu laufen. Eine Woche nach dem Derbysieg über den Club führte die Spielvereinigung in Karlsruhe früh mit 1:0 (22.). Der Gegner, der sich durch ein Breithaupt-Eigentor ins Hintertreffen bugsiert hatte, kassierte drei Minuten später auch noch eine Ambrosius-Ampelkarte (25.) - und schaffte es trotzdem noch, dieses Spiel zu gewinnen.

Entsprechend bedient war Fürths Trainer Zorniger, der dem KSC zu einem "verdienten Sieg" gratulierte, aber vor allem sichtlich enttäuscht war ob der Darbietung seiner Schützlinge.

"Auf dem besten Weg - ergebnistechnisch"

"Es ist natürlich extrem ärgerlich, wir hätten uns absetzen können und waren auf dem besten Weg dazu. Ergebnistechnisch", sagte Zorniger, um anzufügen: "Wir waren nicht auf dem besten Weg spieltechnisch, lauftechnisch, intensitätstechnisch - von der ersten Minute weg." Es habe "zu viele Komplettausfälle" gegeben, die Analyse dauere "mehr als eine Rückfahrt", konstatierte der Gästecoach und verwies auf eine an diesem Freitagabend schwache Dreierkette, die in dieser Saison ja auch schon die "Glatzels dieser Liga im Griff" gehabt hatte: "Das ist unbefriedigend."

Im kommenden Spiel gegen Fortuna Düsseldorf (18.2., 13 Uhr) will das Kleeblatt, das seine Bilanz hätte ausgleichen (jetzt 5/8/7) und in die obere Tabellenhälfte springen können, nach dieser "rundum enttäuschenden" Leistung die Punkte "wieder zurückholen", die in Karlsruhe vermeintlich schon auf dem Tablett bereit lagen, dann aber noch aus der Hand gegeben wurden.

