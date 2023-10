Warcraft 3: Reforged - Release und Systemanforderungen

Warcraft 3: Reforged wird als der neue große eSport-Titel von Blizzard gehandelt. Auf dem Remake des 2003 erschienenen Warcraft III: Reign of Chaos ruhen große Hoffnungen. Wir sagen euch, wann Warcraft 3: Reforged erscheint und welche Systemanforderungen der Titel hat.

Warcraft 3: Reforged (auch Warcraft III: Reforged) wird von den Fans des Echtzeit-Strategiespiels (RTS) sehnlichst erwartet. Der Blizzard-Titel ist eine Neuauflage des Klassikers von 2003. Warcraft III: Reign of Chaos und die damit verbundene Erweiterung The Frozen Throne waren für das Genre prägend und schaffte eigene Maßstäbe.

Im eSport geriet Warcraft mit der Zeit dann allerdings ins Hintertreffen. Blizzard legte den Schwerpunkt auf andere Titel. Mit Warcraft 3: Reforged könnte sich das wieder ändern. RTS-Fans legen große Hoffnungen in das Spiel. Ob Blizzard dem nachkommt, wird die Zukunft zeigen.

Wann ist der Release von Warcraft 3: Reforged?

Warcraft 3: Reforged erscheint am 29. Januar 2020. Zum Release werden zwei Versionen angeboten: die Standard Edition und die Spoils of War Edition. Spoils of War beinhaltet folgende Inhalte im Vergleich zur Standard-Variante:

- Skin: Gefallener König Arthas - Warcraft III: Reforged

- Reitfahrzeug: Fleischwagen - World of Warcraft

- 5 Spieler-Icons & 4 animierte Sprays - Overwatch

- Konsolenskins: Orcs, Untote, Nachtelfen und Allianz - StarCraft II

- Konsolenskin: Orcs - StarCraft Remastered

- Gefährte: Schreckenslord - Diablo III

- Kartenrücken: Der Dritte Krieg - Hearthstone

- 4 Warcraft-Helden - Heroes of the Storm

Systemvoraussetzungen für Warcraft 3: Reforged

Auf der offiziellen Website zum Spiel sind bisher noch keine Systemanforderungen zu Warcraft 3: Reforged. Allerdings hat Blizzard bereits die Anforderungen für Windows und macOS in ihrem offiziellen Support-Forum veröffentlicht.

Minimale Systemanforderungen PC:

- Betriebssystem System: Windows 7 / 8 / 10 64-bit (neueste Version)

- Prozessor: Intel Core i3-530 oder AMD Athlon Phenom II X4 910 oder besser

- Grafikprozessor: NVIDIA GeForce GTS 450 oder AMD Radeon HD 5750 oder besser

- Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

- Festplattenspeicher: 30 GB

- Internet: Breitband-Internetverbindung

- Eingabegeräte: Tastatur und Maus

- Bildschirmauflösung: 800x600

Empfohlene Systemanforderungen PC:

- Betriebssystem System: Windows 10 64-bit (neueste Version)

- Prozessor: Intel Core i5-6400 oder AMD Ryzen 7 1700X oder besser

- Grafikprozessor: NVIDIA GeForce GTX 960 oder AMD Radeon R9 280X oder besser

- Arbeitsspeicher: 8 GB RAM



Minimale Systemanforderungen macOS:

- Betriebssystem System: macOS 10.13 (neueste Version)

- Prozessor: Intel Core i5 oder besser

- Grafikprozessor: NVIDIA GeForce 750M oder AMD Radeon R9 M290X

- Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

- Festplattenspeicher: 30 GB

- Internet: Breitband-Internetverbindung

- Eingabegeräte: Tastatur und Maus

- Bildschirmauflösung: 800x600

Empfohlene Systemanforderungen macOS:

- Betriebssystem System: macOS 10.15 (neueste Version)

- Prozessor: Intel Core i5 oder besser

- Grafikprozessor: AMD Radeon R9 M395X