"War von Anfang an Feuer und Flamme": Heraf legt beim BFC Dynamo los

Der BFC Dynamo startet in die Sommervorbereitung der Saison 2024/25. Neben einigen neuen Gesichtern auf dem Platz hält auch ein neuer Mann die Zügel in der Hand. Andreas Heraf will sich rund um die Uhr um seine neue Mannschaft kümmern - und hat ein klares Ziel vor Augen.

Mit den Worten "Grüß Gott" betrat Andreas Heraf zum Vorbereitungsstart beim BFC Dynamo den Presseraum, stellte sich eine halbe Stunde den Fragen, ehe es im Anschluss zum ersten lockeren Aufgalopp auf dem Trainingsplatz im Sportforum kam.

"Es geht 24 Stunden um die Mannschaft und diese voranzubringen", so der neue BFC-Trainer, der das Amt von Dirk Kunert (56) übernahm. Heraf trainierte in der Vorsaison noch den österreichischen Bundesligisten Austria Lustenau, konnte den Gang in die 2. Liga am Ende aber nicht verhindern. Nun geht es für den österreichischen Ex-Profi weiter - in der 4. Liga in Deutschland. "Ich sehe das nicht als Abstieg. Für mich ist es eine große Herausforderung beim BFC zu arbeiten. Ich war von Anfang an Feuer und Flamme für diese Geschichte."

Sieben Angänge, drei Neue

Heraf kann dabei auf einen Großteil der Mannschaft aus der Vorsaison setzen. 18 Akteure blieben erhalten. Dies sieht BFC-Sportchef Angelo Vier (52) "als Vorteil". Auf die bis dato sieben feststehenden Abgänge von Dominic Duncan (25, Abwehr, wechselt zu Rot-Weiß Erfurt), Felix Meyer (21, Abwehr, Alemannia Aachen), Arthur Ekallé (27, Mittelfeld, ohne Ziel), Leonidas Tiliudis (23, Mittelfeld, ohne Ziel), Alexander Siebeck (30, Mittelfeld, 1. FC Lokomotive Leipzig), Patrick Sussek (24, Sturm, MSV Duisburg) und Amar Suljic (25, Sturm, FC 08 Homburg) reagierte der Klub aus dem Berliner Ortsteil Alt-Hohenschönhausen bisher mit drei externen Neuzugängen. So holte der Verein David Grözinger (25, Abwehr, zuletzt TSV Steinbach Haiger), Timo Friedrich (26, Abwehr, Floridsdorfer AC) und Kristijan Makovec (28, Mittelfeld, Schwarz-Weiß Bregenz).

Offene Baustellen und ein klares Ziel

"Alle zeigen extreme Mentalität und sind Teamplayer. Das ist mir wichtig. Die Mannschaft steht vor dem Einzelnen", so Heraf. Aus dem eigenen Nachwuchs verstärkt noch Bennedikt Wüstenhagen (18, Mittelfeld) den BFC-Kader, der vereinsintern als großes Juwel gilt. Zudem suchen die Berliner Verantwortlichen in der aktuellen Transferperiode noch nach einem Innenverteidiger, einen "auf der Acht oder Zehn, den Übergangsspieler", so der BFC-Sportchef, "und noch etwas für den vorderen linken Bereich". Offen ist derzeit die Zukunft von Linksaußen Tugay Uzan (30), der sich nach wie vor mit Rückenproblemen quält und "erstmal komplett ausfällt", so Vier. Zum Trainingsstart waren bis auf die erkrankten David Haider Kamm Al-Azzawe (32, Abwehr) sowie die beiden Keeper Kevin Sommer (34) und Paul Hainke (19) alle Akteure auf dem Platz.

Heraf bezeichnete die Regionalligist Nordost "als die wahrscheinlich stärkste alle Regionalligen, mit vielen Traditionsvereinen. Es ist eine spannende Liga". Die Zielstellung ist laut dem BFC-Trainer klar: "Wir wollen versuchen, in die 3. Liga aufzusteigen. Den Druck wollen wir uns nicht machen, dass wir müssen. Aber es ist unser klares Ziel, vorne mitzuspielen und am Ende auch vorne zu sein." Dazu werden nun in der Vorbereitung die Grundlagen gelegt, ehe die Saison am Wochenende des 27./28. Juli laut Rahmenterminkalender des Nordostdeutschen Fußballverbandes startet.