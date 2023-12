"War überzeugt, dass ich ihn reinmache": Freigang ärgert sich über Fehlschuss

Ein verwandelter Elfmeter trennte Eintracht Frankfurt im Champions-League-Spiel gegen Benfica davon, sich eine gute Ausgangsposition zu verschaffen. Laura Freigang vergab jedoch in der Nachspielzeit, die SGE steht nun vor dem Aus.

In der vierten Minute der Nachspielzeit ließ Laura Freigang das 2:1 gegen Benfica Lissabon per Elfmeter liegen. Getty Images

Am 4. Spieltag der Women's Champions League zeigte Eintracht Frankfurt einen engagierten und besonders im ersten Durchgang dominanten Auftritt. Dennoch konnte man sich nicht belohnen und steht nach dem 1:1 nun mit dem Rücken zur Wand. Dabei hatte Laura Freigang in der vierten Minute der Nachspielzeit noch die ganz große Chance zum Siegtreffer.

Die Nationalspielerin schnappte sich die Kugel, nachdem Carlotta Wamser im Strafraum gefoult worden war, und trat zum Elfmeter an. "Ich war überzeugt, dass ich ihn reinmache", blickte Freigang nach dem Spiel in vereinseigenen Medien zurück, "das hat man in meinem Schuss aber nicht gesehen". Die 25-Jährige entschied sich für die rechte Ecke, jedoch zu unplatziert, so dass Lena Pauels, die deutsche Torhüterin von Benfica, parieren konnte. "Ich ärgere mich über die Art und Weise, der war nicht gut."

Arnautis: "Nur ein Team war präsent"

Trainer Niko Arnautis konnte seiner Angreiferin allerdings keinen Vorwurf machen. "Laura hat so viele schon getroffen, heute ist es mal passiert", erklärte er nach der Partie. Der Deutsch-Grieche sah ein gutes Spiel seiner Mannschaft. "Nur ein Team war präsent, das waren wir." Kaufen konnte sich die SGE davon am Ende aber nichts. "Das Ergebnis ist maximal bitter. Ich bin stolz, wie wir uns präsentiert haben. Jetzt müssen wir aber erstmal die bittere Stunde verarbeiten", gestand Arnautis. "Es geht immer weiter, wir müssen dranbleiben und geben nicht auf. Auch diese Erfahrungen musst du mitnehmen."

Neben der Erfahrung nehmen die Adlerträgerinnen aber vor allem eine denkbar schlechte Ausgangsposition für die letzten beiden Champions-League-Partien in der Gruppe A mit. Es braucht nicht nur mindestens einen Punkt gegen den klaren Favoriten FC Barcelona, sondern auch einen Patzer von Benfica bei Außenseiter Rosengard am nächsten Spieltag, um die Chance auf Platz zwei zu wahren.

Für Freigang ist das jedoch noch lange kein Grund, das Viertelfinale abzuschenken. "Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand, aber wir schreiben uns noch nicht ab. Wir werden nach wie vor alles geben", kündigte sie mit Blick auf das Auswärtsspiel in Spanien am 25. Januar (21 Uhr) an.